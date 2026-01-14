Trump, adres gösterip uyardı: Hesap günü ve intikam yaklaştı

Trump yönetiminin göçmen karşıtı tutumu, ABD'de yabancılara yönelik sert müdahalelere yol açarken Minnesota'nın Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polisinin bir kadını öldürmesi son damla oldu. Eyalette, hükümetin tutumuna yönelik tepkiler sürerken Trump ise göçmenlik politikalarını savundu.

Eyalette çok sayıda hükümlü katil, uyuşturucu kaçakçısı, tecavüzcü ve diğer tehlikeli insanların bulunduğunu ifade eden Trump, bunların çoğunlukla yabancı ülkelerdeki hapishanelerden ve akıl hastanelerinden geldiğini öne sürdü. ICE'ın tüm amacının, bu kişileri eyaletten uzaklaştırmak ve geldikleri yerlere geri göndermek olduğunu iddia etti.

"Hesap ve intikam günü geliyor"

Ülkedeki suç oranlarından Demokratları sorumlu tutan Trump, "Büyük Minnesota halkı, korkmayın, hesap ve intikam günü geliyor." ifadesini kullandı.

Trump ayrıca Minnesota Valisi Tim Walz'un da eyaletin Somalili dolandırıcılar tarafından istilasına izin verdiğini savunarak, bu iddiaların soruşturulması için ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'a talimat verdiğini kaydetti.

Ne olmuştu?

ICE birimlerinin 7 Ocak'ta Minneapolis'te göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla öldürmesi ülkede tepki toplamıştı.Olayın ardından Minnesota eyaleti, ICE ve diğer görevlilerin eyalete konuşlandırılmasını durdurmak amacıyla Trump yönetimine dava açmıştı.