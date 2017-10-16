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Trump, Asya turuna çıkacak

Trump 3-14 Kasım arasında Japonya, Güney Kore, Çin, Vietnam, Filipinler ve Hawai'yi ziyaret edecek.

Trump, Asya turuna çıkacak
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Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın kasımın ilk haftasında Asya'ya yapacağı ziyarete ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Başkan Trump'ın yapacağı ziyaretlerde Kuzey Kore'yle yaşanan sorunları dile getireceği belirtilen açıklamada, "Başkan, uluslararası topluma, Kuzey Kore'ye yönelik baskının arttırılması için çağrıda bulunacak." ifadesi kullanıldı.

Başkan Trump'ın 3 Kasım'da Hawai'ye gideceği 5 Kasım'da ise Japonya'ya geçerek burada Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve Kuzey Kore tarafından yakınları kaçırılan ailelerle görüşeceği bildirildi.

Programa göre Trump, Japonya'dan sonra Güney Kore'ye giderek Devlet Başkanı Moon Jae-in ve bu ülkede görev yapan ABD askerleriyle bir araya gelecek.

Güney Kore'nin ardından 8 Kasım'da Çin'e giderek Devlet Başkanı Şi Cinping'le bir araya gelecek Trump, 10 Kasım'da Vietnam'a, 12 Kasım'da ise Filipinler'e giderek Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'yle görüşecek.

Kaynak: AA

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