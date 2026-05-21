Trump: Belki İsrail'de başbakanlığa aday olabilirim

ABD-İran barış görüşmelerine ilişkin belirsizlik sürerken ABD Başkanı Trump, dün İran gündemine ilişkin önemli açıklamada bulundu.

'ABD Başkanlığından sonra aday olurum'

​​​​​​​"Şu anda İsrail'de yüzde 99'dayım. Başbakanlığa aday olabilirim" ifadelerini kullanan Trump, "Belki bunu (ABD Başkanlığı) yaptıktan sonra, İsrail’e gider ve Başbakanlığa aday olurum." dedi.

Trump, bir ankete göre İsrail’deki desteğinin "yüzde 99" olduğunu savundu.

ABD'de onay oranı yüzde 37

Associated Press (AP) ile NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezinin 14-18 Mayıs tarihlerinde yaptığı anket, ABD'de Trump'ın genel onay oranının yüzde 37 olduğunu göstermişti.

Anket sonuçları, neredeyse tüm Demokratların Trump'ın başkanlık performansını onaylamadığını ortaya koymuştu.​​​