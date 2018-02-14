Trump, çelik ithalatına gümrük vergisi getirmek istiyor

14 Şubat 2018

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'deki üreticilere adil olmayan şekilde zarar verdiğini öne sürdüğü çelik ve alüminyum ithalatını düzenlemek amacıyla, içinde gümrük tarifeleri ve kotaların olduğu bir dizi seçeneği değerlendirdiğini söyledi.

Çelik ve alüminyum ithalatının sınırlanmasını isteyen Senatörler ve Temsilciler Meclisi üyeleri ile bir araya geldiği bir toplantıda konuşan Trump, "Gümrük vergileri ve kotalardan bahsediyoruz. Bunlar uygulayabileceğimiz seçeneklerin bir kısmı. Eğer çelikte damping yaparlarsa gümrük vergisi öderler. Bu, ABD'nin çok para kazanacağı anlamına gelir" dedi.

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