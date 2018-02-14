ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
11 °C
  • Haberler
  • Dünya
  • Trump, çelik ithalatına gümrük vergisi getirmek istiyor

Trump, çelik ithalatına gümrük vergisi getirmek istiyor

ABD Başkanı Trump, çelik ve alüminyum ithalatına gümrük tarifesi ve kota getirmeyi planladığını söyledi.

Trump, çelik ithalatına gümrük vergisi getirmek istiyor
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'deki üreticilere adil olmayan şekilde zarar verdiğini öne sürdüğü çelik ve alüminyum ithalatını düzenlemek amacıyla, içinde gümrük tarifeleri ve kotaların olduğu bir dizi seçeneği değerlendirdiğini söyledi.

Çelik ve alüminyum ithalatının sınırlanmasını isteyen Senatörler ve Temsilciler Meclisi üyeleri ile bir araya geldiği bir toplantıda konuşan Trump, "Gümrük vergileri ve kotalardan bahsediyoruz. Bunlar uygulayabileceğimiz seçeneklerin bir kısmı. Eğer çelikte damping yaparlarsa gümrük vergisi öderler. Bu, ABD'nin çok para kazanacağı anlamına gelir" dedi.

Güneş paneli sektörüne Trump darbesiGüneş paneli sektörüne Trump darbesi

 

Son dakika Donald Trump ABD

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.