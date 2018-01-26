Trump Davos'ta Avrupa iş dünyasıyla buluştu

26 Ocak 2018

Davos Zirvesi'nde bugün yapacağı konuşma merakla beklenen ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam Davos'ta Avrupa iş dünyasının önde gelen isimleriyle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Yemeğe, Adidas, Siemens, Nestle, Nokia, Novartis, HSBC ve ThyssenKrupp gibi şirketlerin CEO'ları ve yöneticileri katıldı.

Trump, yemeğin başında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Burada çok sıcak bir ortam var. Ülkemize büyük saygı var, çok para var. ABD'ye akacak milyarlarca dolar" dedi. ABD Başkanı, Avrupalı patronlara ABD'deki olanakları anlatarak ülkesine yönelik yatırımları artırma çağrısı yaptı.

"Neden Hindistan gibi büyümüyoruz?"

Trump ayrıca, ABD ekonomisindeki büyümenin Hindistan'da yüzde 9 civarındaki büyümeye ulaşabileceğini belirterek "Nasıl oluyor da koskoca ABD ekonomisi Hindistan'la aynı seviyede büyümüyor" dedi.

Siemens Başkanı Joe Kaeser'in "Sayın Başkan, vergi reformu nedeniyle sizi kutlarım" demesi üzerine Trump, "Bunu söylemiştik değil mi?" diyerek ABD'deki yeni vergi reformunun başarısına değindi.

Yemeğe katılan birçok Avrupalı yönetici, ABD'ye yatırımları artırmayı planladıklarını belirtti. Volvo CEO'su Martin Lundstedt'in ABD'ye 2 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazırlandıklarını söylemesi üzerine Trump, "Çok teşekkürler, 2 milyar dolar harika" diye konuştu.

Trump: Güçlü dolar istiyorum