"Trump, Güney Kore'de ABD askerlerinin azaltılmasını istedi"

04 Mayıs 2018

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Güney Kore'deki ABD askerlerinin sayısının azaltılması talimatı verdiği iddia edildi.

New York Times'ın haberine göre, Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı görüşmenin arifesinde Savunma Bakanlığından "Güney Kore'deki ABD askerlerinin sayısının azaltılmasına ilişkin seçenekleri hazırlamasını" istedi.

Gazetenin, talimat hakkında bilgi sahibi yetkililere dayandırdığı haberinde, asker sayısının azaltılmasının, planlanan Trump-Kim görüşmesinin "pazarlık konusu" olmadığına vurgu yapılırken, Koreler arasında bir barışın, Kore Yarımadası'nın güneyinde 20 binden fazla asker bulundurma ihtiyacını ortadan kaldıracağı belirtildi.

Asker sayısının azaltılması talimatının, Washington ve Seul yönetimleri arasında, yarımadada ABD askerlerinin muhafaza edilmesinin bedelinin paylaşılması üzerinde yürütülen müzakerelerle bağlantısı olduğu da ifade edildi.

Pentagon habere ilişkin açıklama yapmazken, ABD'nin Güney Kore'deki misyonuna sadık olduğunu bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Korgeneral Chris Logan, Yonhap ajansına yaptığı açıklamada, Güney Kore'deki birlikler konusunda durum değişikliğinin söz konusu olmadığını söyledi.

Öte yandan Güney Kore Devlet Başkanlığı Basın Sözcüsü Yoon Young-çan, Beyaz Saray'da kilit göreve sahip bir yetkilinin, New York Times'ın haberinin hiçbir biçimde gerçeği yansıtmadığını söylediği bilgisini verdi.

Kuzey Kore lideri Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde 27 Nisan'da görüşmüştü. Görüşmenin ardından imzalanan Panmunjom Deklerasyonu'yla barış yönünde tarihi kararlara imza atılmıştı. Liderler Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve mevcut ateşkes durumunun ABD ve Çin'in dahil olacağı üçlü ve dörtlü görüşmelerle kalıcı barış anlaşmasına dönüştürmesi konusunda görüş birliğine varmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın da birkaç hafta içinde Kuzey Kore lideri Kim ile görüşmesi bekleniyor.

Trump'tan Kuzey Kore diplomasisi

Kaynak: AA