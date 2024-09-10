Trump-Harris yarışında son durum ne? Bugün televizyonda kozlarını paylaşacaklar

Joe Biden ile Trump, 27 Haziran'daki ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı. 81 yaşındaki Biden, ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan

Seçiciler Kurulu olarak adlandırılan seçim sistemi nedeniyle bazı eyaletler başkanın belirlenmesinde kritik önem taşıyor.

Her 4 yılda bir başkanlık seçimlerinin yapıldığı ABD'de seçmenler, başkanı doğrudan değil, oy verdikleri delegeler yoluyla seçiyor.

Bu üyeler de ABD'nin başkanı ve başkan yardımcısını seçmekle görevli olurken, seçimlerde en fazla oyu alan aday değil, en fazla delegeyi kazanan aday başkanlık koltuğuna oturuyor.

Seçimlerden sonra toplanarak ABD başkanını seçen Seçiciler Kurulu üyelerinin sayısı ise her eyaletteki ABD Kongresinin iki kanadı olan Temsilciler Meclisi ve Senatodaki toplam üye sayısına eşit. Kongre'de temsilcisi olmayan başkent Washington'ın de Seçiciler Kurulu'nda 3 üyesi bulunuyor.

Seçiciler Kurulu'nun her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delegesi bulunuyor. Bu sayının yarıdan 1 fazlasına, yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor. Aynı sisteme göre bir eyalette rakibinden 1 oy dahi fazla alan başkan adayı, o eyaletteki tüm delegeleri kazanıyor (winner-take-all).

7 eyalet "kritik"

Hem Demokrat hem de Cumhuriyetçilerin yoğunlukta olduğu birçok eyalet bulunuyor. 1 fazla oyun bile tüm delegelerin kazanılmasına imkan tanımasından dolayı iki siyasi görüş arasında dengenin olduğu eyaletler ise başkanlık seçiminde kritik önem taşıyor.

ABD seçim sistemine göre, örneğin, California'nın 54 delegesi bulunurken, Texas'ın 40, Florida'nın 30 ve New York'un 28 delegesi bulunuyor ancak delege sayısı fazla olan bu eyaletlerin parti eğilimleri uzun yıllardır pek değişmediği için toplamda sonuca etkileri büyük olmuyor. Örneğin, California ve New York uzun yıllardır Demokrat, Texas ve Florida ise uzun zamandır Cumhuriyetçi eğilimiyle biliniyor.

Bu sistemde başkanlık seçimlerinin kaderini Cumhuriyetçi ile Demokratlar arasında gidip geldikleri için "salıncak eyaletler" olarak da adlandırılan "kritik eyaletler" belirliyor.

2024 seçimlerinden önce, başkanlık için ulaşılması gereken toplam 270 delege sayısının 93'ünü teşkil eden Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan, Pensilvanya, North Carolina ve Georgia şeklinde 7 "kritik eyalet" bulunuyor.

Güncellenen delege sayılarına göre Arizona'nın 11, Nevada'nın 6, Wisconsin'ın 10, Michigan'ın 15, Pensilvanya'nın 19, North Carolina'nın 16 ve Georgia'nın ise 16 delegesi var.

ABD'de seçim anketlerini yayımlayan Real Clear Politics (RCP) adlı haber platformunun verilerine göre, Trump ile Harris, yarışı başa baş götürüyor.

Ülkede yapılan anketlerin ortalamasına göre Harris yüzde 48,4, Trump ise yüzde 47,2 oya sahip.

Harris kritik eyaletlerden Wisconsin, Michigan, Nevada'da rakibinden daha fazla oya sahipken, Trump, North Carolina, Georgia ve Arizona'daki yarışta Harris'in önünde gözüküyor. Pensilvanya'da ise başkan adayları arasındaki durum dengede.

Kritik eyaletlere tek tek bakıldığında ise North Carolina'da Trump yüzde 47,9, Harris yüzde 47,8; Georgia'da Trump yüzde 48,3, Harris yüzde 48; Arizona'da Trump yüzde 48,4 Harris yüzde 46,8; Wisconsin'de Trump yüzde 47,2, Harris yüzde 48,7; Michigan'da Trump yüzde 47,1 Harris yüzde 48,3; Nevada'da Trump yüzde 47,4 Harris yüzde 48; Pensilvanya'da Trump yüzde 47,6 Harris yüzde 47,6 oy oranıyla yarışı götürüyor.

Diğer eyaletlerde ise anket sonuçları şu şekilde:

California'da Trump yüzde 35, Harris yüzde 59,5; Texas'ta Trump yüzde 50,3, Harris yüzde 43; Florida'da Trump yüzde 49, Harris yüzde 43; New York'ta Trump yüzde 39, Harris yüzde 53; New Hampshire'da Trump yüzde 45,7, Harris yüzde 50,7; Minnesota'da Trump yüzde 44,5, Harris yüzde 50; Virginia'da Trump yüzde 44, Harris yüzde 48; Ohio'da Trump yüzde 52, Harris yüzde 43; Maine'de Trump yüzde 41, Harris yüzde 58; Montana'da Trump yüzde 56,3, Harris yüzde 38,7.

Indiana, Kentucky, Tennessee, Mississippi, Alabama, West Virginia, South Carolina, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New Jersey, Delaware, Maryland, North Dakota, South Dakota, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Iowa, Missouri, Arkansas, Louisiana, Illinois, Washington, Oregon, Idaho, Utah, Wyoming, Colorado, New Mexico, Alaska, Vermont, Hawaii eyaletlerinde ise RCP'de ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık adayından çekilmesinden önceki tarihlere ait anket sonuçları yer alıyor.

Trump ve Harris, bugün televizyonda kozlarını paylaşacak

Bugün, Cumhuriyetçilerin adayı Trump ile Demokratların adayı Harris, ABC kanalında karşı karşıya gelecek.

Aday olduğu dönemde Başkan Joe Biden ile Trump, 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı. 81 yaşındaki Biden, ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

Demokrat Partili kesimden ve Biden'ı destekleyen bazı medya kuruluşlarından, Biden'a "başkanlık seçimlerinden çekilmesi" çağrısı yapılmıştı.

Biden ise sağlık durumunun eskisi gibi olmadığını kabul ederek, Trump'a karşı en iyi alternatifin halen kendisi olduğunu belirtmiş ve yarıştan çekilmeyeceğini açıklamıştı.

Ancak Biden, 21 Temmuz'da sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, adaylıktan çekildiğini duyurmuştu.