Trump: Her şeyin fiyatını yarıya indireceğiz

Trump, günlük ihtiyaç maddelerinin artan maliyetlerine dikkat çekerek, market ürünleri ve okul öğle yemeklerindeki ciddi fiyat artışlarından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. "Fiyatları büyük ölçüde düşüreceğiz" diyen Trump, mevcut yönetimin ekonomi politikalarını eleştirdi.

Trump, fiyatları bir yıl içinde en az yarı yarıya düşürme sözü vererek, bunu düzenleyici değişiklikler ve Amerika'nın bol doğal kaynaklarından yararlanarak başaracaklarını ifade etti. "Ayaklarımızın altında Suudi Arabistan ve Rusya da dahil olmak üzere diğer tüm ülkelerden daha fazla sıvı altın var" diyerek ülkenin geniş enerji potansiyeline vurgu yaptı.

Hane başına 5 bin dolar tasarruf adımı

Başkan Yardımcısı Kamala Harris tarafından uygulanan düzenleyici tedbirleri yürürlükten kaldırma planlarını açıklayan Trump, bu adımın hane halklarına yıllık yaklaşık 5.000 dolar tasarruf sağlayacağını iddia etti. Ayrıca, önemli vergi indirimleri yapma ve sosyal güvenlik yardımlarından vergi alınmasını sona erdirme taahhüdünde bulundu.

Trump, konuşmasında Biden-Harris yönetiminin elektrikli araç zorunluluğuna son verilmesi çağrısında bulunarak, ulaşım seçeneklerinde dengeli bir yaklaşımı savundu. Elektrikli araç sektörüne yaptığı katkılardan ötürü Elon Musk'u öven Trump, daha geniş bir araç yelpazesinin sunulması gerektiğini belirtti.