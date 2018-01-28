Trump, ilk ‘Birliğin Durumu’ konuşmasını yapacak

28 Ocak 2018

ABD Başkanı Donald Trump'ın salı günü yapacağı ilk ‘Birliğin Durumu’ konuşmasında, ticaretten ekonomiye ve göçmen meselesine kadar tartışmalı gündemlere dair açıklamalar yapması bekleniyor.

Voice of America sitesinin haberine göre, üst düzey yetkili, Trump'ın salı akşamı yapacağı ‘Birliğin Durumu’ konuşmasında ‘kimin düşman kimin dost olduğu konusunda ve dünya çapında teröristleri alt etmek için yaptıkları hakkında konuşacağını’ söyledi.

Beyaz Saray konuşmanın ayrıntıları konusunda sessizliğini koruyor, ancak yetkililer Trump'ın Kuzey Kore’nin Amerika'ya ulaşabilecek bir nükleer füze geliştirme çabalarına konuşmasında değineceğini belirtti.

Çin'e karşı alınan ticari önlemlere değinecek

Başkan Trump’ın, Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu konuşmasında da değindiği, ‘adil ve karşılıklı ticaret’ konusuna vurgu yapacağı da kaydedildi. Trump’ın konuşmasında, Çin’in ticari uygulamaları karşısında attıkları son adımlara değinmesi bekleniyor.

Her yıl yapılan ve başkanların Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerine ‘Birliğin Durumu’ hakkında bilgi verdiği konuşmasında, başkanlar daha çok iç politika konularına odaklanıyor, ancak ulusal güvenlik, uluslararası ticaret ve göçmenlik konularının uluslararası kamuoyunun dikkatle dinleyeceği konular olacağı düşünülüyor.

Trump’ın geniş kitlelere hitap edeceği konuşmasının ana gündem maddelerinin istihdam, ekonomi, vergi reformu ve alt yapı konuları olacağı tahmin ediliyor.