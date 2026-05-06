Trump, İran'la yüz yüze müzakereler konusunda frene bastı

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yeniden yüz yüze müzakerelere başlanması konusunda temkinli mesajlar verdi.

Amerikan New York Post gazetesine kısa bir değerlendirmede bulunan Trump, İran ile olası diplomatik sürece ilişkin soruları yanıtladı.

Pakistan'ın açıklaması sonrası dikkat çeken mesaj

Pakistan tarafından yapılan "ABD ile İran arasında olası bir barış anlaşmasının yakın olduğu" yönündeki açıklamanın ardından konuşan Trump, müzakere sürecine ilişkin net bir tarih vermedi.

ABD Başkanı, İslamabad'da yeniden yüz yüze görüşmelere ne zaman dönülebileceği yönündeki soruya, "Bence bunu yapacağız ama henüz çok erken" yanıtını verdi.

"Sanmıyorum" yanıtı

Trump, The Post'un yeni bir müzakere turunu takip etmek üzere Pakistan'a bir temsilci gönderip göndermemesi gerektiğine ilişkin sorusuna ise "Sanmıyorum" şeklinde karşılık verdi.

Habere göre Trump, açıklamalarının ardından "generallerle" görüşeceğini belirterek telefon konuşmasını sonlandırdı.