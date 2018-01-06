Trump, kendini dahi olarak niteledi

06 Ocak 2018

ABD Başkanı Donald Trump, akıl sağlığıyla ilgili eleştirilere "Açıkçası hayatım boyunca taşıdığım en büyük iki değer, akli denge ile zeki olmamdır." şeklinde yanıt verdi.

Trump, kendisi hakkında yeni piyasaya çıkan "Ateş ve Öfke: Trump Beyaz Sarayının İçinden" adlı kitaba ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Trump, akıl sağlığının yerinde olmadığıyla ilgili iddialara ilişkin, "Açıkçası hayatım boyunca taşıdığım en büyük iki değer, akli dengem ile zeki olmamdır. Çok başarılı bir iş adamıyken televizyon dünyasına girdim ve sonra da ilk denememde başkan oldum. Bence bunun için sadece zeki değil, dahi nitelemesi yapılabilir, oldukça dengeli bir dahi." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan Camp David'de Cumhuriyetçi liderlerle bir araya gelen Trump, kitabın yazarı Michael Wolff ile Beyaz Saray'da hiç görüşmediğini ve kitabın "uydurma" iddialarla dolu olduğunu savundu.

Trump, kendini savundu

Kitapta kendisiyle ilgili "akıl sağlığı başkan olmaya elverişli değil" şeklindeki iddialara değinen Trump, ABD'nin en iyi okullarından birine gittiğini, çok başarılı bir öğrenci olduğunu, milyar dolarlık işletmeler kurduğunu, televizyon dünyasında başarılı olduğunu ve ilk denemesinde ülkeye başkan seçildiğini dile getirdi.

Trump, yazarın kendisiyle 3 saat röportaj yaptığı iddiasına ilişkin de "Ayrıca beni hiç de tanımayan bu adam, Beyaz Saray'da benimle 3 saat röportaj yaptığını söylüyor. Böyle bir şey olmadı. Bu kendisinin hayal dünyasında var. Onunla hiçbir zaman Oval Ofis'te buluşmadım." ifadelerini kullandı.

ABD'de cuma günü piyasaya çıkan ve dakikalar içinde tükenen "Ateş ve Öfke: Trump Beyaz Sarayının İçinden" adlı kitap, tartışmalara neden olmuş, kitapta Trump'ın kişisel özellikleri ve başkan olmaya ehil olup olmamasıyla ilgili iddialar dikkati çekmişti.

Psikiyatr ile görüşme iddiası

Aralık ayı başında bir grup Cumhuriyetçi vekilin, Yale Üniversitesinde hocalık yapan psikiyatr Bandy X. Lee ile görüşerek Trump'ın akli dengesiyle ilgili fikir alışverişinde bulunduğu iddiası geçen hafta başkent kulislerini sarsmıştı.

Trump'ın görevdeki ilk yılını anlatan ve tartışmalara neden olan "Ateş ve Öfke: Trump Beyaz Sarayının İçinden" adlı kitap, ABD'de piyasaya çıktığı gün saatler içinde tükenmişti.

Amerikan kamuoyunda tartışmalara neden olan kitap, Trump'ın eski başstratejisti Steve Bannon'ın Trump'ın büyük oğlunu Rusya soruşturması kapsamında suçladığı bir bölümün medyaya yansımasıyla gündemi değiştirmişti.

"Trump başkanlığı beklemiyordu"

Kitapta en çok tartışmalara neden olan bölümlerden birinde Wolff, Trump'a yakın isimlere dayandırdığı ifadelerde "Trump'ın başkan olmayı gerçekten istemediğini ve seçilmeyi beklemediğini" iddia etmişti.

Seçim kampanyasındaki süreçte Trump'ın kazanacağına inanmadığını savunan yazar, Trump'ın başdanışmanı Kellyanne Conway'in "Trump'ın kaybedeceğinden emin olduğunu" da öne sürmüştü.

"Zehirlenme korkusu hamburger menülerine itti"

Trump'ın Beyaz Saray'a yerleştikten sonra odasına iki yeni TV eklettiği, zehirlenme korkusundan dolayı uzunca bir süredir hazır hamburger menülerini sevdiği, yatağında saatlerce televizyon izlediği gibi birçok kişisel alışkanlık ve rutinlerin de yer aldığı kitaptaki bilgilerin ne ölçüde doğru olduğu ise kamuoyunda ayrıca tartışmalara neden olmuştu.

Trump ile Beyaz Saray, ayrı ayrı açıklamalar yaparak söz konusu iddiaları reddetmişti.

Kaynak: AA