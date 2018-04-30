e-DÜNYA
19 °C

Trump, Kim'le Barış Evi'nde görüşmek istiyor

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim ile, Kuzey ve Güney Kore sınırındaki Barış Evi'nde görüşmek istediğini belirtti.

Trump, Kim'le Barış Evi'nde görüşmek istiyor
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile gerçekleştireceği tarihi zirvenin Kuzey ve Güney Kore sınırındaki Barış Evi'nde düzenlenmesi önerisinde bulundu.

Trump, Twitter mesajında, "Görüşme için çok sayıda ülke düşünülüyor. Ancak Kuzey ve Güney Kore'nin sınırındaki Barış/Özgürlük Evi, üçüncü bir ülkeden daha sembolik, önemli ve kalıcı bir mekan olmaz mı? Sadece soruyorum!" ifadesini kullandı.

Kuzey Kore lideri Kim, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile 27 Nisan'da Barış Evi'nde bir araya gelmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri ile Mayıs ayında görüşeceklerini belirtmişti.

Trump: Kim Jong-un ile görüşmek için sabırsızlanıyorumTrump: Kim Jong-un ile görüşmek için sabırsızlanıyorum

 

Son dakika kim jong un Donald Trump Kuzey Kore

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.