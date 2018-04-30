Trump, Kim'le Barış Evi'nde görüşmek istiyor
ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim ile, Kuzey ve Güney Kore sınırındaki Barış Evi'nde görüşmek istediğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile gerçekleştireceği tarihi zirvenin Kuzey ve Güney Kore sınırındaki Barış Evi'nde düzenlenmesi önerisinde bulundu.
Trump, Twitter mesajında, "Görüşme için çok sayıda ülke düşünülüyor. Ancak Kuzey ve Güney Kore'nin sınırındaki Barış/Özgürlük Evi, üçüncü bir ülkeden daha sembolik, önemli ve kalıcı bir mekan olmaz mı? Sadece soruyorum!" ifadesini kullandı.
Kuzey Kore lideri Kim, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile 27 Nisan'da Barış Evi'nde bir araya gelmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri ile Mayıs ayında görüşeceklerini belirtmişti.
Trump: Kim Jong-un ile görüşmek için sabırsızlanıyorum