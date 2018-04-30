Trump, Kim'le Barış Evi'nde görüşmek istiyor

30 Nisan 2018

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile gerçekleştireceği tarihi zirvenin Kuzey ve Güney Kore sınırındaki Barış Evi'nde düzenlenmesi önerisinde bulundu.

Trump, Twitter mesajında, "Görüşme için çok sayıda ülke düşünülüyor. Ancak Kuzey ve Güney Kore'nin sınırındaki Barış/Özgürlük Evi, üçüncü bir ülkeden daha sembolik, önemli ve kalıcı bir mekan olmaz mı? Sadece soruyorum!" ifadesini kullandı.

Kuzey Kore lideri Kim, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile 27 Nisan'da Barış Evi'nde bir araya gelmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri ile Mayıs ayında görüşeceklerini belirtmişti.

Trump: Kim Jong-un ile görüşmek için sabırsızlanıyorum