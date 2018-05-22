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Trump: Kuzey Kore - ABD zirvesi ertelenebilir

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un ile yapmayı planladıkları tarihi zirvenin ertelenebileceğini söyledi.

Trump: Kuzey Kore - ABD zirvesi ertelenebilir
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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 12 Haziranda Kuzey Kore Lideri Kim Jong- Un ile Singapur’da yapılması planlanan tarihi zirvenin ertelenebileceğini açıkladı.

Bugün Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae- in ile görüşen Donald Trump, Moon’dan , Kuzey Kore Lideri tarafından gelebilecek olası hamleler konusunda bilgi aldı. Konu hakkında basına açıklama yapan ve Trump, “ Görüşme beklenen tarihte gerçekleşmese, ertelenebilir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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