Trump Orta Doğu'daki ateşi hafife aldı, petrol fiyatlarını umursamadı

Orta Doğu'da karşılıklı saldırılar devam ederken ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemelerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. 2022'deki zirvesini aşan petrol fiyatları için de endişe duymadığını ifade etti.

Petrol fiyatlarının düşeceği vaadinde bulunan ve bunu sık sık yineleyen Trump, benzin fiyatlarıyla ilgili endişe duyup duymadığı yönündeki soruya "Hayır, bu 47 yıldır yapılması gereken bir şeyin kısa bir denemesi.Ve hiçbir başkan bunu yapmaya cesaret edemedi" diye cevap verdi.

"Fiyatlar çok hızlı düşecek"

Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin geleceğine ilişkin bölgedeki gemilerin ABD'ye katıldığını savunan Trump, petrol fiyatlarının yükseleceğini öngördüklerini ancak fiyatların aynı şekilde "çok hızlı düşeceğini" söyledi.

"Yaptığımız şey sadece ülkemiz, İsrail, Orta Doğu için değil, tüm dünya için harika bir şey" ifadelerini kullanan ABD Başkanı, henüz kullanmadıkları muazzam miktarda petrolü olduğunu ve çok hızlı bir şekilde durumun iyileşeceğini savundu.

İran'ın askeri kapasitesine ilişkin açıklamalar

Trump, ABD ve İsrail güçlerinin, İran'ın deniz ve hava kuvvetleri ile füze kapasitesinin büyük bölümünü yok ettiğini, İran donanmasının denizin dibinde olduğunu öne sürerek, Tahran yönetimini "koşulsuz teslim olmaya" çağırdı.

"Donanmalarını yok ettik, 44 gemi. Hava kuvvetlerini yok ettik, tüm uçakları. Füzelerinin çoğunu yok ettik, artık füzeleri pek gelmiyor" ifadelerini kullanan ABD Başkanı, "koşulsuz teslimiyet" istediğini belirterek, "Ya da teslim olacak kimse kalmaz, çünkü liderlerini defalarca yok ettik" dedi.

Söz konusu çatışmalar "küçük bir macera"

Söz konusu çatışmaları, sonunda dünyayı daha güvenli bir yer haline getirecek "küçük bir macera" olarak nitelendiren Trump, "Bu bittiğinde, çok daha güvenli bir dünyaya sahip olacağız, biliyorsunuz, bu küçük bir sapma" dedi.

İran'da okula düzenlenen saldırı

Trump, gazetecilerin, 28 Şubat'ta İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki bir kız ilkokuluna düzenlenen ve 153 öğrenci ile öğretmenin hayatını kaybettiği saldırıdan ABD'nin sorumlu olup olmadığına ilişkin sorusuna ise "Hayır. Gördüklerime dayanarak, bunu İran yaptı" yanıtını verdi.