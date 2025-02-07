Trump Panama Kanalı'nı 'geri aldı': Panama "Kuşak ve Yol bize ne kazandırdı?" diyerek Çin projesinden çekildi!

Panama, Çin'in küresel altyapı projesi olan Kuşak ve Yol Girişimi'nden resmen çekildi. Kararı açıklayan Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, ülkesinin anlaşmayı iptal etmek için Pekin'e resmi bildirimi sunduğunu belirtti.

Mulino: "Kuşak ve yol girişimi bize ne kazandırdı?"

Haftalık basın toplantısında konuşan Mulino, bu kararın tamamen kendisine ait olduğunu vurguladı.

Anlaşmanın Panama'ya herhangi bir fayda sağlamadığını öne süren Mulino, "O dönemde Çin ile bu anlaşmayı imzalayanların neye güvenerek böyle bir adım attığını bilmiyorum. Bunca yıldır Panama'ya ne gibi harika şeyler getirdi? Kuşak ve Yol Girişimi ülkeye ne kazandırdı?" ifadelerini kullandı.

Panama, 2017 yılında Çin ile mutabakat anlaşması imzalamıştı. Anlaşma gereği, her üç yılda bir otomatik olarak yenilenmesi gerekiyordu. Ancak, taraflardan biri 90 gün önceden haber vermek koşuluyla anlaşmayı feshedebiliyor. Panama yönetimi de bu hakkını kullanarak Çin ile olan iş birliğini sonlandırdı.

ABD baskısı mı? Panama Kanalı ve Çin'in etkisi gündemde

Panama'nın bu hamlesi, ABD’nin Çin’in Panama Kanalı üzerindeki etkisini azaltma yönündeki baskılarıyla aynı döneme denk geldi.

2 Şubat’ta ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Panama’yı ziyaret ederek Çin’in kanal üzerindeki etkisine dikkat çekmiş ve Washington’un gerekli önlemleri alabileceğini söylemişti.

Mulino ise, Panama Kanalı'nın egemenliğinin tartışmaya kapalı olduğunu belirterek, Çin ile yapılan Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki mutabakatı yenilemeyeceklerini bizzat Rubio’ya ilettiğini açıkladı.

Trump’ın sözleri gündemde: "Panama Kanalı’nı geri alacağız"

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiği ilk açıklamalarında "Panama Kanalı'nı geri alacağız" ifadelerini kullanarak, kanalın Çin yerine Panama’ya bırakıldığını ancak Pekin’in burada giderek artan bir kontrol sağladığını iddia etmişti.

Panama’nın Çin ile ekonomik ilişkilerini gözden geçirmesi, ABD’nin Latin Amerika’daki nüfuzunu artırma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bu gelişmeyle birlikte Çin-Panama ilişkilerinin nasıl şekilleneceği merak konusu.