"Trump Putin'i ABD'ye davet etti"

20 Nisan 2018

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın gerçekleştirdikleri telefon görüşmesi sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ABD'ye davet ettiğini söyledi.

RIA Novosti'ye konuşan Lavrov, "Trump, Putin'e davetini telefon görüşmesi sırasında birkaç kez tekrarladı. Putin'e Rusya'ya bir ziyaret gerçekleştirmekten memnun olacağını iletti" dedi.

Lavrov, Putin ile ABD Trump’ın iki ülke arasındaki gerginliklerin silahlı bir çatışmaya dönüşmesine asla izin vermeyeceğini de kaydetti. Lavrov “Silahlı çatışma riskinden söz edecek olursak, Putin veya Trump’ın buna izin vermeyeceğine kesinlikle eminim. Putin ve Trump, halkları tarafından seçilmiş ve halklarının huzurundan sorumlu liderler” diye konuştu.

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