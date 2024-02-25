Trump, rakibinin memleketinde ön seçimi kazandı

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için ön seçim süreci devam ederken, Cumhuriyetçi aday adayı Haley'nin memleketi ve bir dönem valiliğini yaptığı South Carolina'da eyalet yönetiminin düzenlediği ön seçimler tamamlandı.

Associated Press (AP) haber ajansının duyurduğu ve resmi olmayan sonuçlara göre, seçimlerde Trump oyların yaklaşık yüzde 60'ını alırken, Haley, yüzde 40 civarında kaldı.

Haley'nin memleketinde galip gelen Trump, zafer konuşmasında "Cumhuriyetçi Partiyi hiç bu kadar birlik içinde görmemiştim. (Bu galibiyeti) 15 dakika kutlayabilirsiniz. Sonra işimizin başına dönmeliyiz." diye konuştu.

Öte yandan, Nikki Haley, South Carolina'daki ön seçimleri kaybetmesi halinde başkanlık yarışını bırakacağı yönünde ABD medyasındaki haberlere tepki göstermiş, son seçmen oyunu kullanana kadar yarışa devam edeceği mesajını vermişti.

Demokrat Partide halen başkanlık görevini yürüten ABD Başkanı Joe Biden rakipsiz şekilde, Cumhuriyetçi Partide ise önceki ABD Başkanı Donald Trump en güçlü başkan aday adayı olarak ön seçim sürecini götürüyor.