Trump: Rusya bize gülüyor

19 Şubat 2018

ABD Başkan Donald Trump, paylaştığı tweet'te Rusya’nın 2016'daki başkanlık seçimine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili soruşturmayı eleştirdi. Trump, “Eğer Rusya’nın amacı Amerika’da gürültü, parçalanma ve kaos yaratmaksa, bütün bu komisyon dinlemeleri, soruşturmalar ve Cumhuriyetçi Parti düşmanlığı sayesinde rüyalarında bile göremeyecekleri şeyi başardılar. Rusya'da bize kıçlarıyla gülüyorlar. Zeki ol Amerika” ifadelerini kullandı.

Voice of America'nın haberien göre Trump, “Hiçbir zaman Rusya’nın seçime müdahelesi olmadığını söylemedim, Rusya veya Çin veya bir başka ülke ya da grup olabilir dedim. Rus ‘oyunu’ Trump kampanyasının Rusya’yla işbirliği yaptığı yönüdeydi, bu hiç olmadı” diye yazdı.

Trump, seçimlerde kampanya ekibinin Rusya’yla işbirliği yapmadığını belirtiyor. ABD istihbarat servisleri ise, Rusya’nın 2016 seçimine karıştığını savunuyor.

ABD'li savcı 13 Rus ve 3 kurumu seçime müdahale ile suçladı