Trump, saldırının ardından Biden ile görüşmesini anlattı: 'Çok şanslısın'

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Pennsylvania’daki seçim mitingi sırasında silahlı saldırıya uğrayarak kulağından yaralandı.

Trump, saldırı sonrası kendisini telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten Biden ile görüşmesini Fox News'e verdiği röportajda anlattı.

Fox News sunucusu Jesse Watters'a konuşmanın ayrıntılarını açıklayan Trump, Biden ile konuşmasını "güzel bir sohbet" olarak nitelendirdi.

81 yaşındaki Biden'ın kendisine kritik anda başını çevirdiği için "şanslı" olduğunu "Sağa döndüğün için çok şanslısın" sözleriyle ifade ettiğini belirten Trump, Biden'a cevap olarak "Ben de 'sanırım öyle' dedim" dediğini söyledi.

"Sedyeye binmeyeceğim"

Röportajda, saldırı sonrası yaşananları da aktaran Trump, sahneden sedyeyle taşınması emrini reddettiğini de açıkladı. Gizli Servis ajanlarının başlangıçta karnından vurulduğunu düşündüklerini aktaran Trump, "Ellerinde bir sedye vardı ve beni sedyeye koymak istediler. Ben de 'Sedyeye binmeyeceğim' dedim" ifadesinde bulundu.

"Sadece kulağımdan vuruldum" diyen Trump, ajanların çok fazla kan görmesi nedeniyle telaşlanmış olabileceklerini kabul etti ve ajanlar üzerine yığılmışken ajanlara "Dedim ki, 'Size söylüyorum, ben iyiyim. Ben iyiyim. Ayağa kalkacağım. Kalkmak istiyorum. Sedyeyle dışarı çıkarılmayacağım' dedim" açıklamasında bulunduğunu sözlerine ekledi.

Trump, şu anki durumuyla ilgili olarak sağ kulağının "iyi" olduğunu ve "çok daha iyiye gittiğini" söyledi.

Biden'ın sağlık durumu hakkında iddiada bulundu

Trump, Beyaz Saray'ın Biden'ın fiziksel ve zihinsel düşüşünü örtbas etmeye çalışıp çalışmadığını belirlemek için bir soruşturma başlatılması gerektiğini de öne sürdü.

"Ben doktor değilim ama geçen gün [Biden'ı] gördüm. Air Force One'a binerken çocuk merdivenlerini çıkamıyordu" diyen Trump, "Bence birilerinin bu durumu incelemesi gerekiyor. Bakın, Amerikan halkına yalan söyleyen insanlar var. Doktorlarına soruşturma başlatılmalı çünkü doktorlar sağlık durumu iyi raporu vermeye devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Beyaz Saray doktoru Dr. Kevin O'Connor'a atıfta bulunan Trump, "Doktoru, sağlık durumu 'iyi' diyor. Sağlığı iyi değil. Sağlığının iyi olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Trump ayrıca, Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle ile görüştüğünü de açıkladı.

Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle'ın, kendisiyle "görüşmeye" geldiğini belirten Trump, "Bence çok hoş biriydi. Ama biliyorsunuz, birileri o çatıda kimsenin olmadığından emin olmalıydı" ifadelerine yer verdi.