Trump, sosyal medyadan İran halkına seslendi

03 Ocak 2018

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'da, İran'da günlerdir süren hükümet karşıtı gösterilere destek mesajlarını bugün de sürdürdü.



Trump, bugün paylaştığı mesajında, "Yolsuzluk yapan hükümeti indirmeye çalışan İran halkına büyük saygı duyuyorum. Zamanı geldiğinde ABD'den büyük destek göreceksiniz!" ifadelerini kullandı.

Trump, birkaç gün önceki Twitter mesajında, “Muhteşem İran halkı uzun yıllardır baskı altında. Gıdaya ve özgürlüğe açlar. İnsan haklarıyla birlikte İran’ın tüm zenginlikleri yağmalanıyor. Artık değişim zamanı!” diye yazmıştı.

ABD Başkanı, dün paylaştığı tweet'inde de "İran halkı nihayet vahşi ve yoz İran rejimine karşı harekete geçti! Halkın yiyecek çok az şeyi var, enflasyon yüksek ve insan hakları yok. ABD sizi izliyor!" ifadelerini kullanmıştı.

"İran'daki olayları Trump ve Netanyahu destekliyor"