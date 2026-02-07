Trump, Umman görüşmesi sonrası sessizliği bozdu: İran anlaşmak istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’dan Florida’ya seyahati sırasında uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Umman’da gerçekleştirilen ABD-İran dolaylı temaslarına değinen Trump, görüşmelerin seyrine ilişkin olumlu mesajlar verdi.

“İran anlaşma yapmak istiyor”

Trump, İran’la yürütülen müzakerelere dair değerlendirmesinde, "Oldukça iyi görüşmeler gerçekleştirdik. İran anlaşma yapmak için çok istekli görünüyor. Bu anlaşmanın içeriğinin ne olacağını görmemiz gerekiyor ama İran’ın gerçekten anlaşma yapmak istediğini düşünüyorum. Zaten olması gereken de bu" ifadelerini kullandı. Önceki dönemlerde Tahran’ın anlaşmaya mesafeli davrandığını hatırlatan Trump, "Ancak şimdi farklı hissettiklerini düşünüyorum. Anlaşmanın nasıl olacağını göreceğiz. Bu seferki, öncekinden farklı olacak" dedi.

Askeri seçenek vurgusu

İran’a yönelik askeri müdahale ihtimalinin tamamen dışlanmadığını belirten Trump, "O bölgeye doğru ilerleyen büyük bir donanmamız var. Büyük bir filo yolda ve çok yakında orada olacak. Bu sürecin nasıl sonuçlanacağını hep birlikte göreceğiz" şeklinde konuştu.

“Acele etmiyoruz”

Trump, İran’la olası bir anlaşma için ne kadar süre bekleneceğine ilişkin soruya da yanıt verdi. Zaman baskısı olmadığını dile getiren Trump, "Hatırlarsanız Venezuela’da da bir süre bekledik. Acelemiz yok. İran’la çok iyi görüşmeler yürütüyoruz. Aynı şekilde Rusya ve Ukrayna’yla da oldukça iyi temaslarımız var. Yoğun ve verimli görüşmeler yapıyoruz" dedi.

"Gelecek hafta tekrar bir araya geleceğiz"

Görüşmelerin olumlu geçtiğini vurgulayan Trump, "Gelecek haftanın başında tekrar bir araya geleceğiz. İran anlaşma yapmak istiyor. Zaten istemeliler de. Anlaşma yapmazlarsa sonuçlarının ağır olacağını biliyorlar. İran’dan çok üst düzey bir temsilciyle oldukça iyi bir toplantı gerçekleştirdik. Sürecin nasıl sonuçlanacağını hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

“Nükleer silah yok”

Trump, yalnızca nükleer konuyu kapsayan bir anlaşmanın yeterli olup olmayacağı yönündeki soruya ise, "Evet, bu kabul edilebilir olur. Ama en baştan net bir şart var: Nükleer silah yok" yanıtını verdi. İran’ın geçmişe kıyasla daha istekli olduğunu savunan Trump, "Şimdi ise razılar. Hatta bir buçuk yıl ya da bir yıl öncesine kıyasla çok daha fazla istekliler" değerlendirmesinde bulundu.

Tartışmalı video açıklaması

Trump, Truth sosyal medya hesabında paylaşılan ve Barack Obama ile eşini maymun olarak tasvir eden video hakkında da konuştu. Paylaşımın tamamını izlemediğini söyleyen Trump, "Georgia’daki seçmen sahtekârlığıyla ilgiliydi. 2020 seçimlerinde çok fazla usulsüzlük vardı. Tamamını görmedim. Sanırım son bölümünde insanların hoşuna gitmeyen bir şey vardı. Benim de hoşuma gitmezdi ama görmedim" dedi.

“Gönderiyi fark edince kaldırdık”

Söz konusu paylaşımın bir personel tarafından yapıldığını belirten Trump, "Sadece ilk kısmına baktım ve gerçekten seçmen sahtekârlığı ve makinelerin ne kadar hileli, ne kadar berbat olduğu hakkındaydı. Normalde tamamına bakarlar ama sanırım biri bakmadan paylaştı. Biz de fark eder etmez kaldırdık. Yine de bu, kimsenin konuşmak istemediği bir seçmen sahtekârlığı meselesiydi. Bu konudan bahsetmeyi sevmiyorlar. Öğrenir öğrenmez gönderiyi kaldırdık" ifadelerini kullandı.

Özür yok mesajı

Demokratlardan özür dilemeyeceğini söyleyen Trump, "Hayır, hata yapmadım. Binlerce şeye bakıyorum. Bunun da başına baktım, sorun yoktu. O tek gönderi sonradan eklenmiş gibiydi. Ayrıca birçok kişi yer alıyordu. Sanırım Aslan Kral’dan esinlenmiş bir uyarlamaydı. Seçmen sahtekârlığı konusunda oldukça sert bir paylaşımdı. Kimse son kısmın orada olduğunu bilmiyordu. Tamamına baksalardı görürlerdi ve muhtemelen kaldırırlardı. Ama dediğim gibi, Aslan Kral’dan uyarlanmış bir gönderiydi ve farklı pozisyonlarda birçok kişi yer alıyordu" diye konuştu.