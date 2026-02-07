ABD'den İran kararı: Ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi geldi! Türkiye vergiden muaf mı?

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la ticari ilişkisi bulunan ülkelere yönelik yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi uygulanmasını öngören kararnameye imza attı. Beyaz Saray tarafından yayımlanan metinde, İran yönetiminin eylemlerinin ABD’nin ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisi açısından “alışılmadık ve olağanüstü tehdit” oluşturmaya devam ettiği vurgulandı.

Yüzde 25 ek vergi geldi

Kararname kapsamında, İran’dan doğrudan ya da dolaylı biçimde mal veya hizmet temin eden ülkelerden ABD’ye yapılan ithalata ek gümrük vergisi uygulanabilecek. Bu oran örnek olarak yüzde 25 seviyesinde belirtildi. ABD Ticaret Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyon içinde İran’la ticaret yapan ülkeleri tespit edecek.

Yapılacak değerlendirme sonrası, söz konusu ülkelerin ürünlerine vergi uygulanıp uygulanmayacağı ve oranının ne olacağı konusunda ABD başkanına tavsiyede bulunulacak. Başkan, İran’ın ya da ilgili ülkelerin atacağı adımlara bağlı olarak kararnamede değişiklik yapma yetkisine de sahip olacak.

Dışişleri ve Ticaret bakanlıklarının, İran ve ticari ilişkisi bulunan ülkelerle olan ekonomik temasları yakından izleyeceği, gerek görülmesi halinde ilave tedbirler önereceği ifade edildi. Kararname, 7 Şubat 2026 (bugün) itibarıyla yürürlüğe girdi.

Türkiye de İran ile ticaret yapıyor

Trump, 12 Ocak’ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da İran’la iş yapan ülkelerin ABD ile ticaretlerinde yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi ödeyeceğini duyurmuştu. İran’la ticaret yapan ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor.

İran’la ticari ilişkisi bulunan ülkeler Çin, Hindistan, Türkiye, Güney Kore, Almanya ve Japonya olarak sıralanıyor.

Öte yandan ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, cuma günü Maskat’ta dolaylı görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerin Umman’da yapılmasının ardından Erakçi, temasları “iyi bir başlangıç” olarak nitelendirirken, Trump da İran’ın müzakereye açık olduğunu dile getirdi.