ABD Başkanı Donald Trump ile milyarder Elon Musk arasında ipler gerildi.

Musk'ın, eleştirdiği vergi kesintisi tasarısıyla ilgili daha önce olumlu sözler sarf ettiğini ve kendisinin yaptığı birçok şeyden övgüyle bahsettiğini kaydeden Trump, Musk'ın Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra birden değiştiğini savundu.

Tesla ve SpaceX'in sahibi olan Musk'ın söz konusu tasarıya yönelik tepkisinden hoşlanmadığını dile getiren Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum." diye konuştu.

Trump, "Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim. Kendisi benim hakkımda henüz kötü şeyler söylemedi ama eminim ki yakında bu da olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Elon Musk'ın, elektrikli araçlar için uygulanan teşvik indirimlerinin kaldırılmasından dolayı üzgün olduğunu ve bu tepkisinin nedeninin bu olduğunu savunan Trump, bu indirimlerin sonlandırılacağını Musk'ın başından beri bildiğini ve bu konuda kendi pozisyonunun hiç değişmediğini belirtti.

"Bu tasarıyı her yönüyle biliyordu. Neredeyse herkesten daha iyi biliyordu ancak ayrılana kadar bu konuda hiçbir sorunu yoktu." diyen Trump, Musk'ın Beyaz Saray'ı özlediğini ve bu tepkisinin bir nedeninin de bu olduğu yorumunu yaptı.

Elon Musk, X sosyal medya hesabından önceki gün yaptığı paylaşımda, Trump'ın "Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı" olarak adlandırdığı vergi indirimi tasarısına sert eleştiriler yöneltmişti.

"Üzgünüm ama buna daha fazla dayanamayacağım." ifadesini kullanan Musk, Trump'ın vergi indirimi tasarısını "iğrenç bir rezalet" olarak nitelendirmişti.

Elon Musk: Nankörlük bu

Elon Musk, Trump'ın sözlerinin ardından sahibi olduğu X platformunda açıklamalarda bulundu. Yasa tasarısının kendisine gösterilmediğini iddia eden Musk, "Tasarı gece yarısı o kadar hızlı geçti ki Kongre'dekiler bile neredeyse okuyamadı dedi. Ayrıca Trump'ın "Musk'a kırgınım" açıklamasına istinaden" Nankörlük bu! Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi" dedi.

Trump'ın daha önceki hazine borç yüküyle ilgili X paylaşımlarına atıf yapan Elon Musk, "Bu adam bugün nerede?" ve "Büyük Çirkin Yasa, bütçe açığını 2,5 trilyon dolar daha artıracak!" paylaşımlarını yaptı.

Trump: Sabrımı tüketti, gitmesini istedim

Aralarından su sızmayan iki ortak Trump ve Elon Musk bugün yaşanan gelişmeler üzerine sosyal Medya'dan birbirleriyle laf dalışına girdi. Trump, "Elon sabrımı tüketiyordu, ondan gitmesini istedim. Kimsenin istemediği elektrikli arabaları almaya zorlayan elektrikli araç zorunluluğunu da ondan aldım (bunu aylardır yapacağımı biliyordu!) ve resmen deliye döndü" dedi. Trump ayrıca, "Bütçemizde milyarlarca doları tasarruf etmenin en kolay yolu, Elon’un devlet sübvansiyonlarını ve sözleşmelerini sonlandırmaktır" açıklaması yaptı.

Elon Musk: Bariz yalan

Trump'ın 'Elon sabrımı tüketiyordu gitmesini istedim' sözü üzerine Musk, "Bu bariz bir yalan, ne kadar üzücü" dedi ve ekledi "Trump’ın başkan olarak 3.5 yılı kaldı ama ben 40 yıldan daha fazla burada olacağım…” açıklaması yaptı.

Elon Musk: Donald Trump Epstein dosyasında yer alıyor

Elon Musk X platformunda 'Şimdi büyük bombayı patlatma zamanı' diyerek ABD Başkanı Donald Trump'ın Epstein dosyasında yer aldığını ve bu dosyanın kamuoyuna hala açıklanmama sebebinin bu olduğunu iddia etti.

Trump, Epstein topuna girmedi

ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk'ın Epstein iddiasının ardından gönderdiği mesajda Epstein iddialarına değinmeden tasarıya dikkat çekerek iddiaları yanıtlamadı. Trump Truth Social'dan şu açıklamayı yaptı:

Elon’un bana karşı dönmesi umurumda değil, ama bunu aylar önce yapmalıydı. Bu, Kongre’ye sunulmuş en büyük yasaların başında geliyor. Harcamalarda rekor düzeyde kesinti yapıyor. (1.6 trilyon dolarlık) ve şimdiye kadarki en büyük vergi indirimini sağlıyor. Eğer bu yasa geçmezse, %68 oranında bir vergi artışı olacak ve bundan çok daha kötü şeyler yaşanacak. Bu karmaşayı ben yaratmadım, ben sadece bunu düzeltmek için buradayım. Bu yasa, ülkemizi büyüklüğe giden bir yola sokuyor.

Elon Musk: Trump görevden alınsın

Milyarder Elon Musk, Donald Trump'ın 'Bütçemizde tasarruf etmenin en kolay yolu Elon’un devlet sübvansiyonlarını ve sözleşmelerini sonlandırmaktır. Biden’ın bunu yapmamasına hep şaşırmışımdır' açıklaması üzerine adeta 'Sen sözleşmemi sonlandıramazsın, ben sonlandırırım' dercesine SpaceX Dragon uzay aracını derhal hizmet dışı bıraktığını açıkladı. Ayrıca Musk, Trump'ın azledilmesi gerektiğini ve yerine JD Vance'nin getirilmesi gerektiğini söyledi. Öte yandan Musk, Trump'ın tarifeleri bu yılın ikinci yarısında resesyona yol açacağını savundu.

Epstein dosyası nedir?

Jeffrey Epstein dosyası, son yılların en büyük cinsel istismar ve insan kaçakçılığı skandallarından biri olarak tarihe geçti. Amerikalı milyarder finansçı Jeffrey Epstein, yıllarca genç kızlara yönelik cinsel istismar suçlamalarıyla gündeme geldi. Epstein’in yüksek profilli ilişkileri; aralarında politikacılar, iş insanları ve ünlü isimlerin de bulunması kamuoyunun dikkatini daha da artırdı.

2008 yılında cinsel suçlardan hüküm giyen Epstein, buna rağmen uzun süre güçlü bağlantıları sayesinde büyük cezai yaptırımlardan kaçmayı başardı. Ancak 2019 yılında tekrar tutuklandı ve federal suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Aynı yıl, New York’taki bir hapishanede intihar ettiği açıklandı. Ancak ölümüyle ilgili soru işaretleri hâlâ tartışılıyor.

Epstein dosyası, sadece onun değil, çevresindeki güçlü kişilerin de karanlık ilişkilerini gün yüzüne çıkardı. Bu skandal, adalet sistemindeki ayrıcalıkları, medya üzerindeki baskıları ve zenginlerin hesap verebilirliğini yeniden tartışmaya açtı.

Tesla hisselerinde büyük düşüş

Trump'ın danışmanlık görevinden kısa süre önce ayrılan Musk'ın, Kongre'nin gündemindeki vergi indirimi tasarısını sert sözlerle eleştirmesi, iki isim arasındaki tansiyonu yükseltti.

Bu gelişmeyle, elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri de olumsuz etkilendi.

Tesla'nın hisse fiyatı, Türkiye saatiyle 21.25 itibarıyla yüzde 10’un üzerinde düşerek 298,38 dolara geriledi.