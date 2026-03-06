Trump yeni hedefi belirledi: İran’dan sonra o ülke var

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik sert mesajlar verdi ve İran güvenlik güçlerine silah bırakma çağrısında bulundu. Trump, aksi durumda ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacaklarını ifade etti.

Beyaz Saray’da geçen yıl Amerikan futbol ligi şampiyonu olan Inter Miami CF takımını ağırlayan Trump, etkinlik sırasında İran’la ilgili değerlendirmelerde bulundu. ABD’nin İsrail ile birlikte İran’a saldırı kararı aldığını ileri süren Trump, “Aksi halde İran bizi vuracaktı” dedi. Trump ayrıca, İran’ın donanmasının, füze kapasitesinin ve hava kuvvetlerinin önemli bir bölümünün bugüne kadar imha edildiğini öne sürdü.

“İran anlaşma için çok geç kaldı”

Trump, İran yönetiminin bir anlaşma yapmak istediğini ancak artık bunun için geç kalındığını savundu. “İranlılar bir anlaşma imzalamamı istiyorlar, onlara çok geç kaldıklarını söyledim. Şu anda biz onlardan daha fazla savaşmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, İran’a ait 24 geminin de vurulduğunu iddia etti.

İran güvenlik güçlerine çağrı

ABD Başkanı, İran güvenlik güçlerine doğrudan seslenerek silah bırakmaları çağrısında bulundu. “İran Devrim Muhafızlarına, orduya ve polise silahlarını bırakmaları çağrısı yapıyorum, yoksa hepsi öldürülecek” dedi ve İran halkına da mevcut yönetime karşı ayaklanma çağrısı yaptı.

Trump, saldırılar sonucunda İran’ın füzelerinin yüzde 60’ının ve füze rampalarının yüzde 64’ünün etkisiz hale getirildiğini ileri sürdü.

“Sonra Küba’ya eğileceğiz”

Trump, açıklamasında İran’dan sonra başka ülkelere de odaklanabileceklerini belirtti. “Önce İran’la işimizi bitirmek istiyoruz. Daha sonra Küba’ya eğileceğiz” ifadelerini kullandı.