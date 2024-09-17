Trump'a suikast girişimi sonrasında ABD Gizli Servisi'nden ilk açıklama
Eski ABD Başkanı Trump'ın, dün akşam Florida'da bulunduğu golf sahasının civarında silah sesleri duyulmuş, ardından da kendisinin güvende olduğu bildirilmişti. ABD Gizli Servisi Direktörü Ronald Rowe Jr., olaya dair ilk resmi açıklamayı, zanlının gözaltına alınmasının ardından düzenlenen basın toplantısında yaptı.
Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin 2024 başkanlık yarışındaki adayı Donald Trump'a yönelik Florida eyaletindeki golf kulübünde 'suikast girişimi' sebebiyle 58 yaşındaki Ryan Wesley Routh'un gözaltına alınmasının ardından basın toplantısı düzenlendi.
Basın toplantısına ABD Gizli Servisi Direktörü Ronald Rowe Jr. katıldı. Routh, federal hükümlüyken ateşli silah bulundurma ve seri numarası silinmiş ateşli silah bulundurma sebebiyle iki federal suçtan yargılandığını açıkladı.