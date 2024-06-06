Trump'dan Biden'a tepki: Benim için tek anlam ifade eden nükleer küresel ısınmadır

Sunucu Sean Hannity'nin moderatörlüğünde Fox News televizyonunda konuşan Donald Trump, Biden'ın nükleer savaş tehdidi yerine çevrecilik üzerinde durmasını eleştirdi.

Trump, nükleer savaş tehlikesinin dünya için daha büyük endişe kaynağı olduğuna dikkati çekerek, "Benim için bir anlam ifade eden tek küresel ısınma, nükleer küresel ısınmadır." ifadesini kullandı.

Ülkesinin nükleer savaşa girmesini istemediğini dile getiren Trump, nükleer silahların eskisinden çok daha güçlü olduğuna işaret etti. Trump, "Bu silahları kullanmak, dünyayı yok etmek olur." dedi.