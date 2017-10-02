Trump'ın danışmanlarından 'vergi' savunması

02 Ekim 2017

ABD Başkanı Donald Trump'ın önde gelen danışmanları, Trump'ın ortaya koyduğu vergi planının zenginler için orantısız bir vergi indirimi avatajı sağlamayacağını savundular.

Urban Institute ve Brookings Institution'ın destekledikleri Vergi Politikası Merkezi tarafından cuma günü yayınlanan bir rapor, Trump'ın vergi indirim planının mükellefelere sağlayacağı toplam faydanın yüzde 50'sinin en yüksek gelire, yıllık 730 bin doların üzeri, sahip yüzde 1'lik kesime gideceğini ortaya koymuştu.

Ancak Beyaz Saray Bütçe Direktörü Mick Mulvaney CNN'e yaptığı açıklamada, toplam rakami analiz etmek için çok erken olduğunu, planın aralarında vergi kademelerinin de olduğu birçok kritik detayının henüz ortaya konmadığını ifade etti.