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Trump'ın Fed başkanlığı kararı bekleniyor

ABD Başkanı Trump'ın Cohn'u Fed Başkanı olarak seçmesinin Beyaz Saray'ın vergi reformu çabasındaki kritik, önemli rolü nedeniyle mümkün olmadığı dile getirildi.

Trump'ın Fed başkanlığı kararı bekleniyor
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Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili, Başkan Trump'ın Beyaz Saray ekonomi danışmanı Gary Cohn'u Fed başkanlığı için aday göstermesinin muhtemel olmadığını söyledi.

Cohn'un Beyaz Saray'ın vergi reformu çabasındaki kritik, önemli rolü nedeniyle Trump tarafından Fed başkanlığı için aday yapılmayacağını öne süren yetkili, "Şu ana kadar alınmış bir karar yok ve hiç bir aday dışlanmış değil. Ancak vergi reformunun yapılmasında Gary'nin rolü çok önemli" diye konuştu.

Başkan Trump'ın Fed başkanlığı için adayını 3 Kasım'da çıkacağı Asya turu öncesinde açıklaması bekleniyor. Ancak konuya yakın kaynaklar bu hafta bir açıklama gelmesinin muhtemel olmadığını ifade ediyorlar.

Kaynak: Foreks

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