Trump'ın mektubu Kim'e iletildi

04 Ağustos 2018

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 51. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a hitaben yazdığı mektubu Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho'ya ilettiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Pompeo'nun, Singapur'da gerçekleşen ASEAN toplantısında Rusya'ya ABD'nin Kuzey Kore'ye uyguladığı yaptırımlara uyma çağrısı yaptığı, daha sonra toplantı salonunda Kuzey Koreli Bakan Ri'ye, Başkan Trump'ın mektubunu ilettiği belirtildi.

Pompeo, Singapur'da Güney Kore, Japonya, Myanmar ve Lao Dışişleri Bakanları ile ikili görüşmeler yaptı.

Açıklamada, Pompeo'nun, Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-Wha ile görüşmesinde Kore Yarımadası'nın güvenliğini ele aldığı ve iki bakanın Kuzey Kore'nin tamamen nükleerden arındırılması için iş birliğini sürdürmeyi taahhüt ettikleri ifade edildi.

Ayrıca Japon Dışişleri Bakanı Taro Kono ile bir araya gelen Pompeo'un, burada Japon mevkidaşı ile ABD'nin Kuzey Kore ile görüşmelerini ele aldığı aktarılan açıklamada, iki bakanın Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılması için Pyongyang'a maksimum baskı uygulanması konusunda mutabık kaldıkları belirtilirken ABD ile Japonya arasındaki iş birliğinin hem Kore Yarımadası'ndaki nükleer sorun hem de Pasifik bölgesinin güvenliği için önemli olduğu vurgulandı.

Pompeo, diğer taraftan Myanmar Dışişleri Bakanı Kyaw Tin ile bir araya geldi. Açıklamada, iki bakanın Rohingyalı mültecilerin evlerine dönmesi için gerekli koşulların oluşturulması, insan hakları ihlalleri konusunda hesap verebilirliğin sağlanması ve Rohingya Eyaleti Danışma Komisyonunun tavsiyelerinin yerine getirilmesine ilişkin çabaları ele aldığı ifade edildi.

Bakan Pompeo'nun Myanmar'da tutuklu iki Reuters Haber Ajansı muhabirinin serbest bırakılması çağrısında bulunduğu da kaydedildi.

Kaynak: AA