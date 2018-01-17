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"Trump'ın tek sorunu fazla kiloları"

ABD Başkanı Trump'ın doktorları, başkanın sağlık taramasında çıkan tek sorununun fazla kiloları olduğunu söyledi.

Trump'ın tek sorunu fazla kiloları
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ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık görevindeki birinci yılının dolması sonrasında sağlık taramasından geçirildi. Trump'ın doktorları, sağlık taramasına göre başkanın tek sorununun fazla kiloları olduğunu söyledi.

Beyaz Saray doktorları, kapsamlı bir sağlık taramasından geçirilen ABD Başkanı'nın tamamen sağlıklı olduğunu belirtti. Doktorlar, başkanın sadece fazla kilolarından dolayı karbonhidratı kesmesi ve günlük egzersiz yapmasının tavsiye edildiğini kaydetti.

Trump'ın akıl sağlığı testinde ise, 30 sorunun tümünü doğru yanıtladığı açıklandı.

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ABD Donald Trump

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