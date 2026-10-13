Trump'ın ticaret savaşı pahalıya patladı: Vergilerinin faturası ortaya çıktı

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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) New York şubesi tarafından yapılan araştırma, Başkan Donald Trump'ın uygulamaya koyduğu gümrük vergilerinin Amerikan tüketicilerine maliyetini ortaya çıkardı. Araştırmaya göre, Nisan 2025'te yürürlüğe giren tarifeler, Şubat 2026'ya kadar tüketim malları enflasyonunu 2,9 puan artırdı.

Araştırmacılar, gümrük vergileri uygulanmasaydı ABD'de mal fiyatlarının hafif şekilde gerileyebileceğini ancak tarifelerin bu eğilimi tersine çevirdiğini belirledi.

Gümrük vergilerinin dörtte biri tüketiciye yansıdı

New York Fed araştırmacısı Mary Amiti ve çalışma arkadaşlarının hazırladığı "The Anatomy of Tariff Pass-through into Consumer Prices" başlıklı çalışmada, 2025 yılında uygulanan gümrük vergilerinin tüketici fiyatlarına etkisi incelendi.

Araştırmada, gümrük vergilerindeki artışın yaklaşık yüzde 26'sının tüketici fiyatlarına yansıdığı hesaplandı.

Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda gümrük vergilerinin maliyetini yabancı ülkelerin ve ihracatçıların üstleneceğini savunmuştu. Ancak araştırma, söz konusu maliyetin önemli bir bölümünün ABD'deki tüketicilere aktarıldığını ortaya koydu.

En fazla giyim, kahve ve mobilya etkilendi

Gümrük vergilerinin fiyatlar üzerindeki etkisi ürün gruplarına göre farklılık gösterdi.

The Independent'ın Tax Foundation verilerine dayandırdığı habere göre, Şubat 2026 itibarıyla ABD'de giyim ürünlerinin fiyatları, tarifelerin uygulanmadığı senaryoya kıyasla yüzde 17,5 daha yüksek gerçekleşti.

Aynı dönemde gümrük vergilerinin fiyatlar üzerindeki etkisi kahve ve çayda yüzde 10, mobilyada ise yüzde 7,4 olarak hesaplandı.

New York Fed'in analizinde gıda ve otomobil de tarifelerden etkilenen ürün grupları arasında yer aldı. Böylece gümrük vergilerinin hem günlük alışverişleri hem de yüksek tutarlı tüketici harcamalarını etkilediği görüldü.

Tarifelerdeki değişiklikler belirsizliği artırdı

ABD yönetiminin ithal ürünlere yönelik gümrük vergisi oranlarını sık sık değiştirmesi, şirketlerin fiyatlandırma politikalarını da etkiledi.

İthalatçı şirketler, artan maliyetler karşısında bazı dönemlerde fiyatlarını sabit tutarken bazıları kâr marjlarını düşürmeyi veya tedarik zincirlerini yeniden düzenlemeyi tercih etti.

Araştırmacılar, hesaplanan yüzde 26'lık yansıma oranının Şubat 2026'ya kadar gerçekleşen etkileri kapsadığına dikkat çekti. Tarifelerde yapılacak yeni değişikliklerin tüketici fiyatlarını nasıl etkileyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Amerikalıların yüzde 64'ü tarifeleri aşırı buluyor

Gümrük vergilerinin ekonomik etkileri tartışılırken kamuoyu araştırmaları da Trump'ın ticaret politikalarına yönelik rahatsızlığı ortaya koydu.

AP-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi tarafından ekim ayında yayımlanan ankete göre, ABD'li yetişkinlerin yüzde 64'ü Trump'ın gümrük vergilerinde gereğinden fazla ileri gittiğini düşünüyor.

New York Fed'in hesapladığı 2,9 puanlık artış, ABD'deki genel enflasyonu değil, tüketim malları enflasyonunu ifade ediyor.

Hizmet sektörünün hane halkı harcamalarındaki yüksek payı nedeniyle tarifelerin genel enflasyon üzerindeki etkisi farklılık gösteriyor.

Araştırmanın Şubat 2026'ya kadar olan dönemi kapsaması nedeniyle gümrük vergilerinin sonraki aylarda fiyatlara ne ölçüde yansıdığına ilişkin belirsizlik devam ediyor.