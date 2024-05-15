Trump'ın uçağı havalimanında kaza yaptı
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağı, Florida'daki havalimanında kaza yaptı. Reuters'a konuşan bir kaynak, Trump'ın uçağının başka bir uçağa çarptığını söyledi.
ABD'nin Florida eyaletindeki West Palm Beach'deki havalimanında, eski ABD Başkanı Trump'ın uçağı başka bir uçakla çarpıştı.
İngiltere merkezli Reuters haber ajansına konuşan bir kaynağa göre, Trump'a ait Boeing 757 yolcu uçağının kanadı, rule yaptığı sırada park halindeki bir şirket jetine çarptı.
Uçağın, Trump'ın New Jersey’de düzenlenen mitinginin ardından havalimanına iniş yaptığı ve kaza sonrasında hasar gördüğü bildirildi.
Trump, kazadan bir gün önce New Jersey’de bir miting düzenlemişti.