Trump'ın vergi reformu için önemli adım

27 Ekim 2017

ABD Temsilciler Meclisi, Cumhuriyetçilerin, Demokratların desteği olmaksızın vergi oranlarını düşürmelerine imkan veren 2018 mali yıl bütçe tasarısını kabul etti. Cumhuriyetçiler, çoğunlukta oldukları Temsilciler Meclisi'nde bütçe tasarısını 212'ye karşı 216 oy gibi küçük bir farkla kabul ettirebildiler.

Böylece Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump ve Cumhuriyetçi liderlerin istediği vergi indirimlerinin önünü açmış oldu ancak ileride çıkabilecek sıkıntının işaretini veren parti içi itirazlar zorlukla yatıştırıldı. Cumhuriyetçi liderler tasarıyı ancak iki oyla geçirebildiler.

Demokratlar birleşmiş muhalefet yaparken, 20 Cumhuriyetçi de tasarıya karşı oy kullandı. Muhalif Cumhuriyetçilerin çoğu, eyalet ve yerel vergilerdeki indirimleri kaldıran hükme karşı çıktılar.

Demokratlar vergi planını, zenginlere ve şirketlere verilen bir hediye olarak nitelediler ve federal bütçede açığı büyüteceğini savundular. Cumhuriyetçilerin geleneksel olarak bütçe açığında artışa karşı olmalarına rağmen, onayladıkları bütçe taslağı açığın 10 yıl içinde 1.5 trilyon dolar büyümesini öngörüyor.

Trump, kurumlar vergisinin yüzde 35'ten yüzde 20'ye düşürülmesini istiyor. Öte yandan küçük şirketlerde vergi oranının yüzde 39.6'dan yüzde 25'e indirilmesi ve en yüksek gelir dilimindeki bireylerin vergi oranının da yüzde 39.6'dan yüzde 35'e düşürülmesi öngörülüyor.

Kongre seçimleri yaklaşıyor

Temsilciler Meclisi'nin tümü, Senato'nun da üçte birinin yenileneceği Kongre seçimlerinin yapılacağı 2018 yılı yaklaştıkça Cumhuriyetçiler, Obamacare olarak bilinen sağlık sigorta yasasını iptal çabaları sonuç vermeyen Trump'ın artık hangi konuda olursa olsun, bir yasama başarısı elde etmesini istiyorlar.

Kaynak: Reuters