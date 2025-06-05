Trump’tan 12 ülkeye seyahat yasağı, 7 ülkeye kısıtlama

ABD Başkanı Donald Trump, ulusal güvenlik gerekçesiyle 12 ülke vatandaşlarının ülkeye girişini tamamen yasaklayan bir başkanlık kararnamesine imza attı.

Yasak kapsamındaki ülkeler şunlar: Afganistan, Myanmar, Çad, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen.

Trump ayrıca, Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela vatandaşlarına yönelik de kısıtlamalar getirdi. Ancak bu karar, halihazırda geçerli vizesi olanlar ile ABD'de daimi ikamet izni bulunan kişileri kapsamıyor.

Trump, kararla ilgili yaptığı açıklamada, "Güvenli ve güvenilir bir şekilde inceleyemediğimiz hiçbir ülkeden açık göç alamayız" ifadesini kullandı.

Bu, Trump’ın başkanlığı döneminde aldığı ikinci büyük seyahat yasağı kararı oldu. 2017 yılında da benzer bir düzenlemeyle aralarında İran, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen’in bulunduğu bazı ülke vatandaşlarının ABD’ye girişine yasak getirilmiş, bu karar 2018’de Yüksek Mahkeme tarafından onaylanmıştı.