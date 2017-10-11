Trump'tan ABD medyasına tepki

11 Ekim 2017

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu Beyaz Saray'da kabulünde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Başkan Trump, Amerikan NBC kanalında yer alan bir haberde, "Pentagon'daki bir toplantıda, ABD'nin bugünkünden 10 kat daha fazla nükleer silaha sahip olması gerektiğini söylediği" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Trump, "NBC'nin yalan haberinde belirtildiği gibi asla nükleer silahların sayısının artırılmasını tartışmadım. Sadece (bu silahların) en iyi kondisyonda olması gerektiğini konuştuk. Şu anda çok sayıda nükleer silahımız var ve bunların iyi durumda olmasını istiyorum, tartıştığımız tek şey buydu. Dürüstçe söylemek gerekirse medyanın her istediğini yazabiliyor olması iğrenç bir şey." ifadelerini kullandı.

Mattis'ten yalanlama

Öte yandan Bakan Mattis de konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak iddiayı ortaya atan medya kuruluşlarını eleştirdi.

Mattis, "Başkan'ın, ABD'nin nükleer silah kapasitesini artırma isteğine yönelik yakın zamanda çıkan haberler tamamen asılsızdır. Bu tür haberler yapmak sorumsuzluktur." değerlendirmesinde bulundu.

NBC kanalı, temmuz ayında Pentagon'daki bir toplantıda ABD Başkanı Trump'ın "ülkenin nükleer silah sayısının 10 kat artırılması gerektiğini söylediğini" iddia etmiş, Trump da Twitter hesabından yaptığı açıklamada söz konusu iddiayı yalanlamış, NBC kanalının lisansının sorgulanabileceğini ima etmişti.

Kuzey Kore "ayrışması"

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı da isim vermeden eleştiren Trump, Kuzey Kore konusunda "bazı fikir ayrılıkları yaşadıklarını" dile getirdi.

Trump, "(Onunla) çok iyi ilişkilerimiz var. Ancak Kuzey Kore'ye yaklaşım konusunda bir miktar fark var." dedi.

Başkan Trump ile Tillerson arasındaki Kuzey Kore "anlaşmazlığı" daha önce de medyaya yansımış, Tillerson'ın Çin ziyareti sırasında Trump, "Kuzey Kore konusunda zamanını boşa harcıyorsun." diye konuşmuştu.

Kaynak: AA