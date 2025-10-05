Trump'tan Hamas açıklaması! 'İktidarda kalmaya devam ederse imha gerçekleşecek'

ABD Başkanı Donald Trump, CNN'e yaptığı açıklamada Hamas'ın Gazze'de iktidarı bırakmaması halinde "tam bir imha" ile karşı karşıya kalacağını söyledi. Trump açıklamasında "İsrail bombardımanı sonlandırmaya hazır. Eğer Hamas iktidarda kalmayı sürdürürse, tam bir imha gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

CNN sunucusu Jake Tapper'ın, Senatör Lindsey Graham'ın Hamas'ın 20 maddelik ateşkes planını reddettiği yönündeki değerlendirmesini hatırlatması üzerine Trump, "Zaman gösterecek. Yakında anlayacağız" yanıtını verdi. Hamas'ın barışa bağlılığının kısa süre içinde netleşeceğini dile getiren Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun planı desteklediğini de doğruladı.

Trump, sosyal medya paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı:

"Müzakereler sonucunda İsrail, belirlediğimiz ilk geri çekilme hattını kabul etti. Bu hattı Hamas'a da ilettik. Hamas onay verdiğinde ateşkes DERHAL yürürlüğe girecek, rehine ve mahkum değişimi başlayacak. Ardından yeni geri çekilme aşaması için zemin hazırlanacak ve bu bizi 3.000 YILLIK FELAKETİN sonuna yaklaştıracak."

ABD Başkanı, İsrail'in Gazze'deki hava saldırılarını geçici olarak durdurduğunu, bunun ateşkese ve rehine takasına yönelik kritik bir adım olduğunu belirtti. Trump, Hamas'a hızlı hareket etmesi çağrısında bulundu. Daha önce de Hamas'ın 20 maddelik plana olumlu yanıt verdiğini duyurarak bu gelişmeyi 'tarihi bir gün' ve 'benzeri görülmemiş' bir adım olarak nitelendirmişti.

Gazze'de saldırılar devam ediyor

Trump'ın "saldırıları derhal durdurun" çağrısına rağmen İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik bombardımanı sürüyor. Yerel kaynaklara göre, gece boyunca devam eden saldırılarda çok sayıda kişi yaralanırken, pek çok bina yıkıldı.

İsrail'in hedef aldığı bölgeler arasında Ezher Üniversitesi de bulunuyor. Yoğun bombardıman sonucu üniversite binaları çöktü ve tamamen kullanılamaz hale geldi. Ayrıca Han Yunus'un kuzeyindeki Asda bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin çadırları vuruldu; Vadi Gazze'nin doğusunda ise insani yardım bekleyen sivillere ateş açıldığı bildirildi.

Gazze kent merkezindeki Sabra, Cela ve Selasin mahalleleri ile Tayaran Kavşağı çevresinde Levh ve Ebu Şaban ailelerine ait binalar da bombalandı. Saldırılarda çok sayıda yaralı olduğu ve bölgede geniş çaplı yıkım meydana geldiği aktarıldı.

İsrail uçaklarının hedef aldığı yerlerden biri de Gazze'nin ortasındaki Megazi Kampı oldu. Buradaki saldırılarda da yaralanmalar yaşandı ve evlerde ciddi hasar oluştu.

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarda en az 67 bin 74 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 169 bin 430 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Trump'ın 20 maddelik Gazze planı ne?

• Plana göre Gazze, komşularına tehdit oluşturmayan, terörden arındırılmış bölge olacak.

• Bölge, Gazze halkının yararına yeniden inşa edilecek.

• İki taraf da bu öneriyi kabul ederse savaş hemen sona erecek.

• İsrail ordusu, ABD, İsrail ve garantörlerin üzerinde anlaştığı standartlarda ve takvimde çekilecek.

• ABD, Gazze'ye geçici uluslararası istikrar gücü oluşturmak için Arap ve uluslararası ortaklarla çalışacak.

• İsrail'in bu anlaşmayı kamuoyu önünde kabul etmesinden sonraki 72 saat içinde hayatta ya da ölü tüm rehineler iade edilecek.

• İsrail, cenazesi teslim edilen her İsrailli rehine için ölen 15 Gazzelinin cenazesini teslim edecek.

• Tüm rehineler serbest bırakıldıktan sonra İsrail, ömür boyu hapis yatan 250 mahkumla 7 Ekim 2023'ten sonra alıkonulan 1700 Gazzeliyi serbest bırakacak.

• Tüm rehineler geri verildikten sonra, barışçıl birlikte yaşama sözü veren ve silahlarını teslim eden Hamas üyelerine af tanınacak.

• Gazze'den ayrılmak isteyen Hamas üyelerine, gidecekleri ülkelere güvenli geçiş sağlanacak.

• Bu anlaşmanın kabulünü takiben, tüm yardımlar hemen Gazze Şeridi'ne gönderilecek.

• Gazze Şeridi'ne yardım girişi ve dağıtım, BM ve Kızılay aracılığıyla, iki tarafın da müdahalesi olmadan gerçekleşecek

• Gazze, geçici olarak teknokratlardan oluşacak Filistin komitesince yönetilecek.

• Komiteye Trump başkanlık edecek, diğer üyeler daha sonra ilan edilecek.

• Komitede, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in de yer alması bekleniyor.

• Komite, Filistin Yönetimi reform programını tamamlayana kadar Gazze'nin kalkınması için finansmanı sağlayacak.

• Gazze'yi yeniden inşa etmek ve canlandırmak için ekonomik kalkınma planı hazırlanacak.

• Özel ekonomik bölge kurulacak.

• Kimse Gazze'yi terk etmeye zorlanmayacak, gitmek ya da dönmek isteyenlere izin verilecek.

• Hamas ve diğer gruplar, Gazze yönetiminde doğrudan veya dolaylı hiçbir role sahip olmayacaklarını kabul edecek.

• İsrail Gazze'yi işgal ya da ilhak etmeyecek.

• Hamas öneriyi geciktirir veya reddederse, öneri genişletilmiş yardım operasyonu da dahil olmak üzere terörden arınmış bölgelerde işletilecek.