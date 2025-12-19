Trump'tan ilaç fiyatlarını düşürecek yeni hamle

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ilaç fiyatlarıyla ilgili yeni anlaşmaları kamuoyuna duyurdu.

ABD'de ilaç fiyatlarının birçok Batılı ülkeye kıyasla çok yüksek olduğunu dile getiren Trump, ilaç fiyatlarını dünya genelindeki ortalamalar seviyesine yaklaştırmaya çalıştıklarını kaydetti.

Trump, bugün vardıkları anlaşmalarda Amgen, Boehringer Ingelheim, Bristol Myers Squibb, Genentech, Gilead Sciences, GSK, Merck & Co., Novartis ve Sanofi ilaç firmalarıyla ürettikleri bazı ilaçların fiyatlarını düşürme konusunda mutabakata vardıklarını belirtti.

Son anlaşmalarla ülkedeki en büyük 17 ilaç üreticisi firmadan 14'ü ile ilaç fiyatlarını düşürme konusunda anlaşmaya vardıklarını bildiren Trump, bunun ABD vatandaşları için çok önemli bir ekonomik kazanım anlamına geldiğini vurguladı.

ABD Başkanı, konuşmasında kendi adıyla çıkarılan "Trump Gold Card" hakkında da bilgi vererek, 1 milyon dolar karşılığında alınabilen ve kalıcı oturum ve çalışma izni sağlayan "yeşil kart" uygulamasından övgüyle bahsetti.

Şu ana dek bu kapsamda 1,3 milyar dolarlık "Trump Gold Card" sattıklarını ifade eden Trump, özellikle teknoloji alanındaki firmaların yetenekli işgücünü ellerinde tutabilmek için bu karta başvuru yapmalarını tavsiye etti.

ABD Başkanı Trump, Kuzey Carolina'da yerel saatle akşam yapacağı konuşmanın ardından yılbaşı tatilini geçirmek üzere Florida'ya gidecek.