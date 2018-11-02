ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
16 °C
  • Haberler
  • Dünya
  • Trump'tan İran yaptırımlarına ilişkin paylaşım

Trump'tan İran yaptırımlarına ilişkin paylaşım

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik başlatılacak yaptırımlara ilişkin, sosyal medya hesabında, kendi fotoğrafı üzerinde "Yaptırımlar 5 Kasım'da geliyor" yazılı paylaşım yaptı.

Trump'tan İran yaptırımlarına ilişkin paylaşım
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik başlatılacak yaptırımlara ilişkin, sosyal medya hesabında, kendi fotoğrafı üzerinde "Yaptırımlar 5 Kasım'da geliyor" yazılı bir paylaşımda bulundu.

Trump, ABD yönetiminin, İran'a yönelik nükleer anlaşmadan dolayı askıya alınan yaptırımları tekrar devreye sokacağını açıklamasının ardından, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı. 

Donald Trump'ın, kendi fotoğrafı üzerinde "Yaptırımlar 5 Kasım'da geliyor" ifadelerinin yer aldığı paylaşımı kısa sürede binlerce kez tekrar paylaşılıp beğenildi. 

Bakan Dönmez'den İran yaptırımları açıklamasıBakan Dönmez'den İran yaptırımları açıklaması

8 ülke geçici olarak muaf tutulacak8 ülke geçici olarak muaf tutulacak

Kaynak: AA

Son dakika abd Donald Trump iran

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.