Trump'tan İran'a yeni tehdit: "Çok sert vuracağız"

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), gece ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'daki çok sayıda hedefe yönelik saldırıları başlattığını duyurmuştu. İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD'nin saldırılarına karşılık Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'deki bazı ABD noktalarını hedef aldığını açıklamıştı.

ABD İran'a yönelik saldırının tamamladığını duyururken Başkan Trump'tan yeni tehdit mesajları geldi.

İran'a karşı "sert" saldırı mesajı

Trump, İran'ın donanması, hava kuvvetleri, radar ve hava savunma sistemleri başta olmak üzere saldırı kapasitesinin büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini öne sürerek, ABD'nin İran'a karşı "çok sert" bir saldırı düzenleyeceğini ifade etti.

"Hark Adası'nı ve diğer petrol noktalarını ele geçireceğiz"

Trump ayrıca, İran'ın petrol ihracatında kritik öneme sahip Harg Adası ile diğer enerji altyapı noktalarının kontrol altına alınacağını savundu. ABD'nin petrol ve doğalgaz piyasalarında daha etkin bir rol üstleneceğini belirten Trump, bu yaklaşımın Venezuela örneğinde olduğu gibi hem ABD hem de ilgili ülkeler açısından olumlu sonuçlar doğuracağını iddia etti.

Körfez ülkelerine yeni uyarı

İran ise son saldırıların ateşkesi anlamsız hale getirdiğini belirterek, ABD üslerinin bulunduğu bölge ülkelerine yeni uyarıda bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD ve suç ortaklarının askeri saldırganlığına karşı meşru müdafaa hakkını kullanma doğrultusunda İran'a yönelik saldırıların kaynağını etkisiz hale getirme kararlılığını vurgulamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, bölgedeki tüm ülkelere, ABD ordusunun kendi topraklarını, tesislerini ve kaynaklarını İran'a yönelik saldırılar için kullanmasına izin vermemeleri çağrısında bulunuldu.

Tahran yönetimi, Washington ve müttefiklerini "askeri saldırganlık" ile suçlarken, İran'a yönelik saldırıların kaynağı olarak gördüğü unsurlara karşı gerekli adımları atacağını bildirdi.