Trump’tan İsrail ve İran'a sert eleştiri! 'İki ülkeden de memnun değilim'

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran arasında duyurduğu ateşkese ilişkin yaptığı açıklamada her iki tarafı da eleştirerek memnuniyetsizliğini dile getirdi. Trump, özellikle İsrail’in ateşkesten hemen sonra saldırı düzenlemesini sert sözlerle eleştirdi.

"İsrail'den hiç memnun değilim"

Trump açıklamasında "İsrail'den memnun değilim. İran'dan da memnun değilim. Ama İsrail'den gerçekten hiç memnun değilim. İsrail'in ateşkes anlaşmasından hemen sonra saldırı düzenlemesi hoşuma gitmedi. Hem İsrail hem de İran ateşkesi ihlal etti. İran nükleer programına bir daha asla yeniden başlayamayacak. İran'ın nükleer kapasitesi yok oldu" ifadelerini kullandı.

"O bombaları atmayın"

Trump açıklamasının ardından ise Truth Social hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "İsrail. O bombaları atmayın. Eğer yaparsanız bu büyük bir ihlal olur. Pilotlarınızı hemen eve getirin!" açıklamasında bulundu.

Ne olmuştu?

Ateşkes yürürlüğe girmeden önce İran tarafından İsrail’e dört ayrı füze saldırısı düzenlendiği bildirildi. Bu saldırılardan biri, Berşeba kentinde 7 katlı bir binaya isabet etti, olayda 5 kişi yaşamını yitirdi. Ateşkesin ardından ise İsrail, İran’ın yeniden füze saldırısı gerçekleştirdiğini öne sürdü.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, İran’dan yeni füze atışlarının tespit edildiği belirtildi. Ancak İran bu iddiaları kesin bir dille yalanladı ve "kanıt yok" açıklamasını yaptı.