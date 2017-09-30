Trump'tan San Juan Belediye Başkanına yanıt

30 Eylül 2017

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, San Juan Belediye Başkanı Carmen Yulin Cruz'u "liderlik yeteneği zayıf" olarak nitelendirirken, Porto Riko'daki diğerlerinin, kendi çalışanlarından yardım alma kabiliyeti olmadığını belirtti.



Porto Riko'da halihazırda 10 bin federal işçinin "harika iş çıkardığını" belirten Trump, "Bir toplum çabası olması gerekirken, her şeyin onlar için yapılmasını istiyorlar." ifadesini kullandı.



Kasırganın, Porto Riko'yu "tamamen yok ettiğini" vurgulayan Trump, "Elektrik, yollar, telefonlar vs. olmamasına rağmen, ordu ve ilk yardım ekipleri inanılmaz bir iş çıkardı." ifadesine yer verdi.

Cruz, basına yaptığı açıklamada, "Bizler ölüyoruz ve sizler bizi yetersiz kalarak öldürüyorsunuz. Yalvarıyorum, bizi duyabilen birilerine bizi ölmekten kurtarması için yalvarıyorum." demiş ve Trump'a hitaben, "bölgede görev yapanların, hayat kurtarma konusunda ehil olduğundan emin olunmasını" istemişti.

Kaynak: AA