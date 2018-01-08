Trump'tan silah satışını artırma planı

08 Ocak 2018

ABD'de Donald Trump yönetiminin, yurt dışına silah satışını artırmak amacıyla "Amerikan Malı Al" planını yürürlüğe koymaya hazırlandığı ve dünyadaki askeri ve diplomatik temsilcilere bu konuda seferberlik talimatı vereceği bildirildi.

Reuters'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, Başkan Trump'ın, yurt dışına silah, savaş jeti, İHA ve askeri ekipman ihracatına yönelik sınırlamaların kaldırılmasını öngören yeni bir planı gelecek ay açıklaması bekleniyor.

Planın, Trump'ın seçim kampanyası sırasında ihracatı artırarak ABD'de daha fazla istihdam yaratma ve 50 milyar dolarlık ticaret açığını azaltma vaadinin bir parçası olduğu söyleniyor.

ABD'li silah şirketlerinin baskısı artıyor

Reuters'ın haberinde, Rus ve Çin şirketleriyle artan rekabetten etkilenen ABD'deki silah şirketlerinin yönetim üzerindeki baskısının da planın şekillenmesinde etkili olduğu kaydedildi.

Plan kapsamında ABD'li askeri ataşelere ve diplomatlara, mevcut çabalarının ötesine geçerek silah satışlarında milyarlarca dolar artış için seferber olmaları talimatı verilecek.

İnsan hakları örgütleri endişeli

Trump yönetiminin yeni planı, silah ihracatının kolaylaştırılmasının yanı sıra NATO üyesi olmayan ülkelere silah satışında bazı avantajlar sunulmasını da öngörüyor. Ayrıca Lockheed Martin ve Boeing gibi şirketlerin yurt dışına satışlarında, Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı'nın rolünün artırılması amaçlanıyor.

İnsan hakları örgütleri ise, silah satışına yönelik sınırlamaların kaldırılmasının, ABD silahlarının terör örgütlerinin eline geçmesini kolaylaştıracağı uyarısında bulunuyor. Örgütler, bu planın özellikle Ortadoğu ve Güney Asya'da şiddetin yükselmesine yol açabileceğinden endişeli.

Kaynak: Reuters