"Tüm Alman şirketlerini İran'a yaptırımlardan koruyamayız"

22 Mayıs 2018

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Alman hükümetinin İran ile iş yapan Alman şirketlerine yapabileceği noktalarda yardım edeceğini, ancak bu şirketleri ABD'nin Tahran'a karşı uygulamaya koyduğu yaptırımlardan tamamen koruyamayabileceğini söyledi.

Passauer Neue Presse'ye konuşan Altmaier, Alman hükümetinin ABD'nin İran'la nükleer anlaşmadan ayrılma ve Tahran'a karşı yeniden yaptırım uygulama kararından tedirginlik duyan Alman şirketlerine nasıl yardımcı olabileceği sorularına yanıt verdi.

Alman bakan, Berlin'in İran ile iş yapan Alman şirketlerine durumu ve gelişmeleri anlamalarında yardımcı olacağını, ABD'den bu şirketler için muafiyetler ile verilen nihai sürenin uzatılmasını isteyeceklerini belirtti. Altmaier, "Yapabildiğimiz her noktada onlara yardım edeceğiz, ancak ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilme kararının sonuçlarını tamamen engellemenin yolu yok" diye konuştu.

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