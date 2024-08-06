Tunus'taki 3 Cumhurbaşkanı adayına 'seçimlerden ömür boyu men' cezası

Tunus Asliye Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada, Çalışma ve Başarı Partisi Başkanı Mekki, iş insanı Nizar eş-Şaari ve emekli memur Muhammed Adil ed-Du’ya 8'er ay hapis cezası ve ömür boyu seçimlerden men cezası verildi.

Ülkedeki Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker temmuz ayında yaptığı açıklamada, 6 Ekim’de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylık başvurularının 29 Temmuz ile 6 Ağustos arasında alınacağını duyurmuştu.

Tunus’ta muhalefetin büyük çoğunluğunun boykot ettiği cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylık başvurularının tamamlanmasının ardından 7 ile 10 Ağustos arasında seçim kurulu tarafından yapılacak değerlendirmeden sonra adaylıkları kabul edilenlerin isimleri kamuoyuyla paylaşılacak.