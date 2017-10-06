Türk asıllı ABD vatandaşı Porto Riko için yardım topladı

06 Ekim 2017

Maria Kasırgası'nın ardından Porto Riko'da hayat henüz normale dönmedi. Bölgede yaraların sarılması için çeşitli yardım kampanyaları organize ediliyor.

Türk asıllı ABD vatandaşı Alp Eke de, Miami'deki Wynwood Garage & Speed Shop isimli antika araç galerisinde müşterileri ve kendi sosyal çevresiyle bir yardım gecesi düzenleyerek Porto Riko için 6 kamyon yardım topladı.

Gecede yaptığı konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgeye yaptığı ziyaret sırasındaki tavırlarını eleştiren Eke, "Başkan Trump, ziyareti sırasında yaptığı konuşmada felaketzedelere güzel havayı övüyor, dalga geçer gibi kağıt havlu fırlatıyor, fırlatırken de basketbol bilip bilmediklerini soruyor. Florida gibi eyaletlerde hayat normale döndü fakat Porto Riko'da hala elektrik ve su kesintisi devam ediyor, hastaneler çalışmıyor. Buradaki insanlara yardım edebilmek için müşterilerim ve sosyal çevrem ile düzenlediğimiz yardım gecesine katılan 400 kişi 6 kamyon yardım malzemesi topladık. Trump yardım etmediği için biz halk olarak bu yardımı yapma ihtiyacı duyduk. Özellikle çadır, su, ilaç, havlu, giyecek, konserve, bebek maması, bisküvi, fener, pil ve battaniye gönderdik" ifadelerini kullandı.