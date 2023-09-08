"Türk şirketleri radarımızda görüşmelerimiz sürüyor"

Birol BOZKURT

Büyükelçi Al Dhaheri, BAE ve Türkiye arasında imzalanan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (CEPA) ile iki ülke tarafından ticaret, yatırım, sanayi, turizm, ulaştırma, enerji, gıda, teknoloji, uzak ve diğer öncelikli kilit sektörlerde benimsenen iddialı planlar ışığında muazzam ticaret, ekonomi ve yatırım fırsatlarıyla dolu umut verici bir gelecek beklediklerini söyledi.

“BAE heyetleri arasındaki görüşmeler devam ediyor”

Büyükelçi Al Dhaheri’ye, “Türk şirketlerine yatırım planlıyor musunuz” sorumuza, yapılan 50,7 milyar dolarlık anlaşmanın 5-10 yılı kapsayan uzun vadeli bir anlaşma olduğunu kaydetti. Al Dhaheri, “Türkiye’de çok iyi şirketler var çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

BAE’den heyetler Türkiye’de çeşitli görüşmeler sürdürüyor. Yakın bir zamanda netice almayı hedefliyoruz” diye konuştu. Tür savunma şirketlerinin başarısına da dikkat çeken Al Dhaheri sözlerine şöyle devam etti: “BAE ile Türkiye arasındaki toplam petrol dışı ticaret hacmi 2022 yılında 19 milyar dolara ulaşarak 2021’e kıyasla yüzde 40, 2020’ye kıyasla ise yüzde 112 artış gösterdi.

Türkiye ile imzalanan CEPA, BAE’nin küresel ekonomik anlaşmalar programı kapsamında imzaladığı dördüncü anlaşma olma özelliğini taşıyor. 13 projede 50,7 milyar dolar… Anlaşmanın petrol dışı ikili ticareti 5 yıl içinde yıllık 40 milyar dolara çıkarması ve 2031 yılına kadar Türkiye’de 100 bin, BAE’de 25 bin yeni istihdam yaratması bekleniyor. Ayrıca anlaşmanın BAE’nin Türkiye’ye ihracatını yüzde 21,7 oranında artırması bekleniyor.”

Türk şirketlere davet

Al Dhaheri, anlaşmayla petrol dışı ticaretin yüzde 93’ünden fazlasını temsil eden mal ve ürünlerin yüzde 82’sinde gümrük vergilerini kaldırarak veya azaltarak her iki ülke için karşılıklı fayda sağlamayı ve uzun vadeli, sürdürülebilir ve kapsamlı ekonomik büyümeyi teşvik etmeyi amaçladıklarını; inşaat, metaller ve ürünleri, polimerler ve diğer mamul ürünler gibi başlıca sektörler de dâhil olmak üzere karşılıklı olarak pazar erişimini geliştireceğini anlattı.

Al Dhaheri, 30 Kasım’da Dubai’de başlayacak olan COP28 zirvesine katılması planlanan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk delegasyonu ile küresel iklim değişikliği ile mücadele anlamında da ilişkilerin gelişeceğini belirtti ve zirveye Türkiye’den iş insanları, gazeteci, akademisyen ve STK temsilcilerini davet etti.

COP 28’e Erdoğan da katılacak

Küresel iklim değişikliği, doğal kaynakların tüketimi ve artan nüfusun yarattığı kirletici baskının yeryüzündeki yaşamı tehdit ettiğini dile getiren Al Dhaheri, bu nedenle BAE’nin, gerçekleştirilen uluslararası çalışmaları samimiyetle desteklediğini ve 30 Kasım-12 Aralık 2023 tarihinde yüzlerce ülkeden devlet başkanı, başbakan olmak üzere pek çok liderin katılacağı uluslararası COP 28 toplantısına ev sahipliği yapacağını söyledi. Al Dhaheri, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması beklenen zirvede insanlığın yeryüzündeki yaşamın torunlarımız için daha iyi olmasını sağlayacak seçenekler tartışılacak.” diye konuştu.