Türk yapı firmaları Bingazi’de 300 milyon dolarlık anlaşma imzaladı

Ferit PARLAK

Troyexpo Kurucu Ortağı Yüksel Senem, “Libya’nın doğusu ile doğrudan en üst düzeyde temasların sıklaştığı önümüzdeki süreçte ticaret çok hızlı yol alacak” dedi. Libya Build (Bingazi) Uluslararası Yapı Fuarı, Mareşal Haftar yönetimindeki Libya’nın Bingazi bölgesinde düzenledi.

Mareşal Halife Haftar ve Türkiye Cumhuriyeti Libya Büyükelçisi Kenan Yılmaz’ın da açılışında yer aldığı fuara, 16 Türk firması katılarak, 300 milyon dolarlık anlaşma imzaladı. Fuarda, Bingazili iş insanlarının yanı sıra komşu şehirler ile Mısır, Cezayir ve Tunus başta olmak üzere birçok ülkeden binin üzerimde satın almacı katıldı.

Türk yapı sektörü güçlenecek

Fuarın Türkiye bölümünü organize eden Troyexpo Kurucu Ortağı Yüksel Senem, DÜNYA’nın sorularını yanıtlayarak, “Fuar öncesinde başlayan ticari ve politik buluşmalarla, Türk inşaat sektörü için de büyük projelerin önü açılmış oldu. 300 milyon doların üzerinde inşaat projesinin Türk firmalarına verilmesi için ön anlaşma yapılmış durumda. Çok daha büyük projelerle, Türk yapı sektörünün Bingazi ve çevresinde güçlenmeye başlayacağı kesin” ifadelerini kullandı.

Bingazi’deki ilk fuar

Fuar’ın Bingazi’de düzenlenen ilk sektörel uluslararası fuar olma özelliği taşıdığına dikkat çeken Senem, “14.Libya Build (Bingazi) Uluslararası Yapı Fuarı Libya’nın Bingazi kentinde, Benina Uluslararası Havalimanı’nda düzenlendi. Fuara 9 ülkeden 230 firma 20 bin metrekare katılım sağladı. Türkiye’den de yapı sektöründen 16 firma fuarda yer aldı” diye konuştu.

Bölgenin potansiyeli Türkiye için çok büyük

Libya’da hizmet veren Büyükelçilik başta olmak üzere resmi temsilciliklerin Türk heyetini ve üreticileri yalnız bırakmadığının ve teşvik ettiğinin altını çizen Senem, “Trablus Ticaret Başmüşaviri Yusuf Yıldız da fuarda bizzat bulunarak, katılımcı Türk firmalarına Libya pazarı ve güncel gelişmeler hakkında bilgi verdi. Libya’nın doğusu ile doğrudan en üst düzeyde temasların sıklaştığı önümüzdeki süreçte ticaret çok hızlı yol alacak. Türkiye için bu bölgede çok büyük bir potansiyel var” dedi.

Libya’nın doğusunun sadece Libya pazarı için değil, aynı zamanda Sahra Altı Afrika’nın da denizden kopuk, lojistik olarak dezavantajlı ülkelere ihracat için büyük önem arz ettiğini dile getiren Senem, “Libya limanları, bu ülkeler için de dünyaya açılan bir kapı. Bu özellik, Doğu Libya’yı büyük öneme sahip bir lojistik merkez haline de getiriyor” ifadelerini kullandı.

Fuar çalışmaları hızlanacak

Sonraki organizasyonlar hakkında da bilgiler veren Senem, “Troy Expo, Bingazi’deki cesur ve öncü girişimini devam ettirecek. Türk katılımcılarının, Libya’nın doğusunda güçlü şekilde var olmaları için fuar organizasyonlarını sürdüreceğiz. Her yıl Nisan ayında Trablus’ta, Ekim ayında Bingazi’de düzenlenecek Libya Build fuarına mümkün olan en yüksek sayıda Türk yapı firmasının katılımını sağlamak için de çalışmalara şimdiden başladık” dedi.