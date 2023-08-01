Türkiye Avrupa'daki en önemli ortağımız

Türkiye'deki temasları kapsamında bulunduğu Ankara'da, Güney Kore-Türkiye ilişkilerine dair açıklamalarda bulunan Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin, Türkiye'de 160'a yakın Koreli şirketin faaliyet gösterdiğini belirterek, "Altyapı alanında iki ülke arasında Avrasya Tüneli ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi başarılı iş birliği örnekleri ortaya konuluyor" dedi.

Gelecek dönemde iki ülkenin stratejik ortaklığının çeşitli alanlarda daha da gelişeceğini söyleyen Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin, "kardeş ülke" olarak ilişkileri dostluğa dayanan iki ülkenin 2012'de stratejik ortaklık kurduğuna işaret ederek, Türkiye'de 160'a yakın Koreli şirketin faaliyet gösterdiğini aktardı.

Türkiye'nin, Güney Kore için Avrupa'daki en önemli ekonomik ortaklardan biri olduğuna dikkat çeken Park, Mart 2023 itibarıyla Koreli şirketlerin Türkiye'deki kümülatif yatırımının yaklaşık 3,8 milyar ABD doları olduğunu aktardı. Park, bu yatırım miktarının istikrarlı şekilde arttığını dile getirdi.

İlişkilerin geleceği parlak

İstanbul'da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nı (IDEF'23) ziyaret ettiğini ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüştüğünü belirten Park, "İki ülke arasındaki savunma sanayi alanındaki iş birlikleri hakkında görüştük. Kore ve Türkiye arasında Altay zırhlı araç ve K9 gibi güzel iş birliği örnekleri var.

Bu yıl fuara katılan Pungsan, I3system, FS gibi Kore savunma sanayi firmalarının gösterdiği ilgi de yüksekti. Kore ve Türkiye arasındaki savunma sanayi iş birliğinin geleceği parlaktır ve mevcut durumda aktif şekilde süren kara kuvvetleri arasındaki iş birliğinin deniz kuvvetlerine kadar genişlemesini ümit ediyorum" diye konuştu.