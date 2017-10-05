Türkiye - Avustralya ilişkilerinde 50. yıl

05 Ekim 2017

Victoria Eyalet Meclisi Başkanı Bruce Atkinson, "Türk toplumu, Victoria ve Avustralya’nın ilerlemesine önemli katkıda bulundu." dedi

Türkiye ile Avustralya arasındaki diplomatik ilişkilerin başlangıcı olan İşgücü Anlaşması’nın 50. yıl dönümünde Victoria Eyalet Parlamentosu’nda tören düzenlendi.



Yaklaşık 50 yıl önce Avustralya’ya gelen Türklerin zengin tarih ve kültürleri ile iki ülkenin geleceğine katkıda bulunduklarını ifade eden Atkinson, "Avustralya’da geçen yıllarda kayda değer şekilde büyüyen Türk toplumu, Victoria ve Avustralya’nın ilerlemesine önemli katkıda bulunarak Türkiye ile aramızda önemli bir köprü kurulmasını sağladı. Bu ekonomik, politik, sosyal yönden de çok önemli katkıları oldu. Şimdi burası onlarında ülkesi oldu, ama tabii ki vatanları onlar için çok önemli. Biz onlarla 50. yılı paylaşmaktan ve kutlamaktan çok memnunuz." dedi.



Türkiye - Avustralya İşgücü Anlaşması 5 Ekim 1967'de Canberra’da imzalanmıştı. 29 maddeden oluşan ve resmi adı ile "Türklerin Avustralya'da İkamet ve Çalışmaları Hakkında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avustralya Milletler Topluluğu Hükümeti Arasında Anlaşma" olarak kayıtlara geçen anlaşma, Avustralya’ya çalışma amacıyla gitmek isteyen Türk işçileri ile ailelerinin; seçilmelerini, nakillerini ve istihdamlarını düzenlemek amacıyla iki ülke arasında imzalanmıştı.

Kaynak: AA