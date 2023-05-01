Türkiye, dünyadaki ilk 20 reklam pazarı arasında yer alıyor
Dünya Reklamverenler Federasyonu (WFA) CEO’su Stephan Loerke, Türkiye’nin şu anda dünyadaki ilk 20 reklam pazarı arasında yer aldığını ve son 20 yılın ortalaması alındığında, küresel reklam pazarındaki büyümenin yıldan yıla kabaca yüzde 5 civarında olduğunu belirtti.
Dünya Reklamverenler Federasyonu (WFA) CEO’su Stephan Loerke, Türkiye’nin şu anda dünyadaki ilk 20 reklam pazarı arasında yer aldığını ve son 20 yılın ortalaması alındığında, küresel reklam pazarındaki büyümenin yıldan yıla kabaca yüzde 5 civarında olduğunu belirtti.
“En son tahminimiz, reklam harcamalarının küresel olarak yüzde 4 ila 4.5 arasında bir büyüme göstereceği yönünde. Bu da son 10 yıldaki küresel ortalamanın biraz altında” diyen Loerke, ekonomik belirsizlikler nedeniyle markaların zaman zaman yatırım yapmakta tereddüt ettiğine işaret etti, yıl sonuna doğru reklam harcamalarında bir hızlanma görüleceğini vurguladı.
Türkiye’nin son yıllarda büyüklük açısından iyi bir ilerleme kaydettiğini aktaran Loerke, “Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bir belirsizlik var. Dolayısıyla tüm bunların projeksiyonlar üzerinde etkisi oluyor. Ancak genel olarak, Türkiye’nin bu sektörde önümüzdeki yıllarda çok önemli olan bir büyüme potansiyeli söz konusu. Türkiye’de de küresel hedefleri olan çok sayıda marka var. Önümüzdeki yıllarda bunu artırma potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. Türkiye’de var olmaya ve bu markaları artırmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.
Loerke, WFA’nın kurumsal üyelerinin büyük ölçüde Avrupalı ve Kuzey Amerikalı olduğunu ve son 10 yılda kurumsal üyeliklerin yapısında büyük bir değişiklik olduğunu dile getirdi.
Dünya Reklamverenler Federasyonu’na Çin, Meksika, Güney Afrika, Orta Doğu, Türkiye ve gelişmekte olan pazarlardan katılan çok sayıda marka olduğunu dile getiren Loerke, “Önümüzdeki iki ya da üç yıl içinde üyeliğimizdeki Türk markalarının sayısını en az üç katına çıkarma potansiyeline sahip olduğumuzu düşünüyoruz ve bunun için çalışacağız” dedi.