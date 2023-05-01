  1. Dünya Gazetesi
  2. Dünya
  3. Türkiye, dünyadaki ilk 20 reklam pazarı arasında yer alıyor
Takip Et

Türkiye, dünyadaki ilk 20 reklam pazarı arasında yer alıyor

Dünya Reklamverenler Federasyonu (WFA) CEO’su Stephan Loerke, Türkiye’nin şu anda dün­yadaki ilk 20 reklam pazarı arasında yer aldığını ve son 20 yılın ortalaması alındı­ğında, küresel reklam paza­rındaki büyümenin yıldan yıla kabaca yüzde 5 civarın­da olduğunu belirtti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Dünya Reklamverenler Federasyonu (WFA) CEO’su Stephan Loerke, Türkiye’nin şu anda dün­yadaki ilk 20 reklam pazarı arasında yer aldığını ve son 20 yılın ortalaması alındı­ğında, küresel reklam paza­rındaki büyümenin yıldan yıla kabaca yüzde 5 civarın­da olduğunu belirtti.

“En son tahminimiz, rek­lam harcamalarının küresel olarak yüzde 4 ila 4.5 ara­sında bir büyüme göstere­ceği yönünde. Bu da son 10 yıldaki küresel ortalamanın biraz altında” diyen Loerke, ekonomik belirsizlikler ne­deniyle markaların zaman zaman yatırım yapmakta tereddüt ettiğine işaret et­ti, yıl sonuna doğru reklam harcamalarında bir hızlan­ma görüleceğini vurguladı.

Türkiye’nin son yıllarda büyüklük açısından iyi bir ilerleme kaydettiğini ak­taran Loerke, “Kahraman­maraş merkezli deprem­ler nedeniyle bir belirsizlik var. Dolayısıyla tüm bunla­rın projeksiyonlar üzerin­de etkisi oluyor. Ancak ge­nel olarak, Türkiye’nin bu sektörde önümüzdeki yıl­larda çok önemli olan bir büyüme potansiyeli söz ko­nusu. Türkiye’de de küre­sel hedefleri olan çok sayıda marka var. Önümüzdeki yıl­larda bunu artırma potan­siyeli olduğunu düşünüyo­ruz. Türkiye’de var olmaya ve bu markaları artırmaya devam edeceğiz” açıklama­sını yaptı.

Loerke, WFA’nın kurum­sal üyelerinin büyük ölçüde Avrupalı ve Kuzey Ameri­kalı olduğunu ve son 10 yıl­da kurumsal üyeliklerin ya­pısında büyük bir değişiklik olduğunu dile getirdi.

Dünya Reklamverenler Federasyonu’na Çin, Mek­sika, Güney Afrika, Orta Doğu, Türkiye ve gelişmek­te olan pazarlardan katılan çok sayıda marka olduğunu dile getiren Loerke, “Önü­müzdeki iki ya da üç yıl için­de üyeliğimizdeki Türk markalarının sayısını en az üç katına çıkarma potansi­yeline sahip olduğumuzu düşünüyoruz ve bunun için çalışacağız” dedi.